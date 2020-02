Severoatlantická aliance neodchází z Afghánistánu, zdůraznil dnes na bezpečnostní konferenci v Mnichově její generální tajemník Jens Stoltenberg. Je ale připravena stáhnout část vojáků, pokud radikální hnutí Tálibán ukáže ochotu ke kompromisu. Spojené státy se v pátek s Tálibánem dohodly na týdenním klidu zbraní. Případný postupný odchod z Afghánistánu musí být podle šéfa české diplomacie Tomáše Petříčka koordinovaný.

Generální tajemník Jens Stoltenberg na bezpečnostní konferenci v Mnichově.

NATO má v Afghánistánu kolem 16 tisíc vojáků, kteří se podílejí na výcviku tamních sil. "Neopouštíme Afghánistán, ale jsme připraveni přizpůsobit počet našich jednotek, když Tálibán projeví ochotu omezit násilí a učinit skutečné kompromisy," uvedl Stoltenberg, podle něhož by to mohl být začátek cesty k míru v zemi. "Cílem není zůstat tam co nejdéle, ale vyslat jasný vzkaz Tálibánu, že nevyhrají v boji," podotkl také.