Kritik Kremlu Alexej Navalnyj se po otravě rychle zotavuje, ale stále se mu třesou ruce a podrobuje se terapii. Navalnyj to řekl v dvouhodinovém videorozhovoru, který poskytl bloggerovi pro server YouTube. Řekl také, že lékaři v Omsku zdrželi jeho převoz do Německa, aby se z jeho organismu jed mohl vyloučit. Odhadli prý ale čas špatně.

Alexander Murachovskij, hlavní lékař z jednotky intenzivní péče v nemocnici v ruském Omsku hovoří s médii 21. srpna 2020 | Foto: ČTK / ČTK

Podle agentury Reuters čtyřiačtyřicetiletý vůdce opozice v rozhovoru řekl, že rychlost jeho zotavování překvapuje i lékaře. Navalnyj začal mít zdravotní potíže při letu ze Sibiře do Moskvy 20. srpna. Upadl do bezvědomí a byl hospitalizován v Omsku a později byl převezen do Německa. Tamní lékaři uvedli, že podle rozborů byl otráven nervovou paralytickou látkou ze skupiny novičok.