Navalnyj prezidentem nebude, rozhodl soud. Opozičník vyzývá k bojkotu voleb

/ANKETA/ Plánovaný politický boj uťal ten právní. Ruský nejvyšší soud dnes zamítl odvolání opozičníka Alexeje Navalného proti zákazu kandidovat v prezidentských volbách v březnu 2018.

Navalnyj, který je nejvýraznější postavou ruské opozice, neuspěl s odvoláním proti pondělnímu rozhodnutí ústřední volební komise. "Registrace prezidentského kandidáta Navalného neproběhla, protože byl pravomocně odsouzen za závažný trestný čin," zní zdůvodnění.

41letý Navalnyj byl v květnu odsouzen k podmíněnému trestu pětiletého vězení za krádež v lesnickém podniku Kirovles. Údajný viník obvinění odmítl a proces označil za zpolitizovaný. Byl rovněž dříve obviněn z organizování nepovolených protestů proti Putinovu režimu. Tento rok byl opozičník ve vězení již třikrát. Za mřížemi seděl 15, 25 a 30 dní.

Bezprostředně po rozhodnutí komise vyzval Navalnyj k širokému bojkotu voleb ruské hlavy státu, které jsou vypsány na 18. března. Volby označil za frašku, neboť se jich podle něj smějí zúčastnit jen dosavadní prezident Vladimir Putin a kandidáti, které si sám vybral.

"Jít k takovým volbám znamená hlasovat pro lži a korupci," řekl. Už na 28. ledna přitom svolal celostátní akci, s níž chce svůj bojkot voleb podpořit.

Kauza Navalnyj

Úspěšnému právníkovi se podařilo vybudovat relativně silné protestní hnutí, dokázal reagovat na hněv mladé generace, která vyrostla pod Putinovou vládou a přeje si změnu. Dle jeho slov je jediným ruským politikem, který vede kampaň v západním stylu a hledá své hlasy i ve vzdálených regionech.

Komentátoři míní, že by měl Navalnyj proti Putinovi jisté šance, ale to jen v případě, že by dostal prostor v státní televizi, která je zdrojem informací pro většinu Rusů.