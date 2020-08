Zdravotní stav ruského opozičního předáka Alexeje Navalného se stabilizoval a pacient může být letecky přepraven na léčení v zahraničí. Podle agentury Interfax to dnes sdělili ošetřující lékaři v sibiřském Omsku. Informaci podle agentury DPA potvrdila i Navalného mluvčí Kira Jarmyšová.

Alexej Navalnyj | Foto: Twitter/FRANCE 24

Podle Reuters zástupce lékařů oznámil, že nemocnice se rozhodla povolit letecký transport Navalného do Německa. Nemocnice podle něj může pomoci s přepravou pacienta na letiště, což by se mělo stát během několika hodin. Navalnyj by měl být přepraven ještě dnes, řekl novinářům podle agentury TASS Anatolij Kaliničenko, zástupce hlavního lékaře nemocnice v Omsku.