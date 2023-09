Navigace navedla muže na zřícený most, pád z výšky nepřežil. Vdova žaluje Google

Navigace poslala muže na zřícený most. Ilustrační snímek | Foto: Shutterstock

Otec dvou dcer se před rokem v Severní Karolíně utopil poté, co jeho auto spadlo do potoka v hloubce šesti metrů. Rodina se nyní domáhá u soudu odškodnění od všech, kdo podle ní zanedbali své povinnosti. Tvrdí, že uživatelé opakovaně navrhovali v mapové aplikaci Googlu změnu trasy.

Sedmačtyřicetiletý Philip Paxson loni na konci září sedal do svého jeepu pozdě večer trochu unavený, ale spokojený. S oslavou devátých narozenin dcery museli improvizovat, ale všechno zvládli.

Domů, kam jeli on a jeho manželka každý zvlášť, to měl deset minut. Slavili u přátel, kde byl poprvé, proto raději použil navigaci Google Maps. S rodinou se ale už neshledal, informovala stanice CBS News.

Z domu přátel v nové zástavbě ve městě Hickory ho totiž navigace navedla na soukromou silnici, kde se už před lety zřítil most.

„Potřebujeme tady víc značek, aspoň aby lidi věděli, že most je pryč, že mají zpomalit. Je potřeba aktualizovat mapové aplikace, pořád sem lidi posílají,“ řekl krátce po nehodě pro regionální televizi WBTV Paxsonův kamarád Jon Hopson.

Lidé podle něj o změnu žádají od roku 2013, kdy příval v potoce Snow Creek strhl most poprvé.

Rok po tragédii se vdova po prodejci zdravotnické techniky Alicia Paxsonová obrátila na soud. „Obě naše holčičky se ptají, jak a proč jejich tatínek zemřel, a já nevím, co jim povědět. Jako dospělá totiž sama pořád nedokážu pochopit, jak se mohli ti, kdo měli na starosti navigaci i správu mostu, chovat s takovou lhostejností k lidskému životu,“ uvedla podle CBS žena v prohlášení.

Nikdo by neměl takhle umřít

Ve své žalobě uvádí, že Google ignoroval znepokojené hlasy z komunity, které žádaly, aby své mapy a navigaci změnil. „Nikdo by nikdy neměl přijít o svého blízkého tímto způsobem a my se chceme postarat o to, aby naše hlasy byly slyšet,“ zdůraznila vdova.

Příběh Alicie Paxsonové a jejího zesnulého muže:

V žalobě se na Googlu a dalších firmách domáhá neupřesněného odškodnění. „Paxsonově rodině vyjadřujeme nejhlubší účast. Naším cílem je poskytovat v mapách správné informace o trase a žalobu posuzujeme,“ uvedl mluvčí Google José Castaneda v prohlášení.

Na chybu uživatelé opakovaně upozorňovali

Agentura AP uvedla, že lidé podle žaloby během let opakovaně v mapové aplikaci upozorňovali na nutnost změnit trasu. Dokumenty předložené soudu zahrnují například mail uživatelky z Hickory ze září 2020, která použila příslušnou funkci aplikace k návrhu změny, i automatickou odpověď z listopadu 2020, ve které Google uvedl, že návrh na změnu obdržel a posuzuje ji. Podle žaloby ale od té doby žádná změna nenastala.

Agentura doplnila, že policie na místě nehody loni nenašla žádné zábrany bránící průjezdu ke zřícenému mostu, ze kterého se Paxson v naprosté tmě zřítil do hloubky šesti metrů a utopil se v převráceném jeepu.

Státní policie pro AP sdělila, že most nebyl ve správě ani místních, ani státních úřadů a že původní developerská společnost zanikla. Žaloba uvádí několik firem pro správu soukromého majetku, které podle ní nesou odpovědnost za správu mostu a přilehlých pozemků.