Slovensko je po Polsku druhá nejvíce katolická země ve střední Evropě. Ve slovenském, mnohdy ještě po komunistickém Československu poděděném zákonodárství, se to příliš neprojevuje.

Už poněkolikáté za poslední roky se podařilo slovenským katolíkům ukázat svoji sílu při „Pochodu za život“. Do Bratislavy na něj v neděli přišlo na padesát tisíc lidí, což je na Slovensku obrovské množství, srovnatelné pouze s největšími loňskými protivládními demonstracemi.

Důvodem protestu slovenských katolíků je současný stav, který umožňuje potrat do 12. týdne po početí, a to pouze na základě rozhodnutí matky. To je obdobná zákonná úprava, jaká platí v Česku. Naproti tomu v sousedním Polsku jsou potraty prakticky zcela zakázány. Část slovenských věřících proto žádá změnu jdoucí polským směrem.

„Byli to lidé, kteří přišli, aby řekli, že nám záleží na ochraně života úplně každého člověka, i toho nejmenšího z nás, nenarozených dětí,“ uvedl mluvčí Národního pochodu za život Patrik Daniška. „Někteří politici hovoří o tom, že tu není společenská objednávka po změně. Že zákon, který umožňuje zabít nenarozené dítě, je v pořádku. My si to nemyslíme a přišli jsme i proto, abychom řekli, že dnešní stav je špatný. Chceme ho změnit,“ dodal.

Demonstrace, která získala oficiální podporu slovenských biskupů, se konala jen několik dní před projednáváním protipotratových zákonů v parlamentu. Podle slovenských komentátorů však nemají větší naději na přijetí, protože současná vláda se staví proti nim.

Zájem politiků

Na druhou stranu je faktem, že půl roku před slovenskými parlamentními volbami se o katolické věřící politické strany přetahují. Na manifestaci byli jak politici vládní Slovenské národní strany, tak opozičních stran Obyčejní lidé, Sme Rodina, ale i extrémně pravicové Lidové strany – Naše Slovensko. Ta odmítla respektovat výzvu organizátorů, aby akce byla „nepolitická“ a její členové pochodovali ve stranických stejnokrojích a pod stranickými vlajkami.