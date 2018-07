Návrat IS v Iráku? Přichází z hor s partyzánskou taktikou

Irácká armáda loni v prosinci oficiálně deklarovala vítězství nad Islámským státem (IS). V Iráku neovládá sice již žádné území, vrací se však s partyzánskou taktikou. Irák od letošního května zažívá opět vlnu únosů a vražd. Ukazuje to reportáž agentury Reuters s odvoláním na vojenské a zpravodajské zdroje, včetně irácké vlády.

I když sen džihádistů na vytvoření islámského chalífátu na Blízkém východě je definitivně pasé, spáchali jen minulý měsíc ve třech iráckých provinciích Kirkúk, Dijála a Saladdín 83 únosů a vražd. Většina z nich se odehrála na dálnici mezi Bagdádem a provincií Kirkúk. Džihádisté se neštítí únosů, zabíjení a vydírání.

V dubnu došlo jen k sedmi incidentům, zatímco v květnu již ke třiceti, odvolává se Reuters na Hisham al-Hashimia, experta na IS a poradce irácké vlády.

IS vznikl na území Iráku, kde se vyvinul z místní odnože teroristické Al-Kaidy. Během třech let teroru kontroloval až třetinu území Iráku, včetně několika velkých měst. Odtud expandoval do Sýrii, kde využil zmatku v syrské válce i částečné podpory režimu Bašára Asada.

Převlečení policisté

Reuters zmiňuje incident ze 17. června, kdy si příslušníci IS oblékli policejní uniformy a vydávali se za policejní hlídku. Podařilo se jim takto unést tři šiítské muže. Jejich příbuzný Bassem Khudair požádal místní policii, aby incident vyšetřila. Ti se tím však odmítli zabývat.

„Zůstali jsme sami. Nemohli jsme se dívat na to, jak umírají tři z nás. Na svoji zodpovědnost jsme prohledali jejich rozstřílené auto, kde jsme našli jejich dokumenty,“ říká Bassem Khudair.

Další den obdržel telefonát. Dozvěděl se, že jeho příbuzní jsou naživu a drží je IS, který výměnou za ně požaduje propuštění svých vězňů. Únosce dokonce zavolal i do místních novin. Irácká vláda ale požadavek odmítla. O deset dní později byla nalezena jejich mrtvá těla.

K podobnému činu došlo minulý měsíc, kdy džihádisté unesli z jedné z vesnic třicet mužů. Další den bylo osm z nich nalezeno mrtvých. Bagdád proti nim však dosud nezakročil. „Vláda nám musí poslat více jednotek a vyřídit IS jednou provždy,“ cituje Reuters starosta vesnice Ali Nawafa.

„Teroristé se nyní pohybují v malých skupinách, které je těžké monitorovat. Vyžaduje to práci zpravodajských služeb,“ uvedl guvernér provincie Dijála Ali al-Dani. „Situace je zmatená, v bezpečnostních jednotkách panuje chaos. V provinciích nemají jednoho jasného velitele, což IS posiluje,“ dodává.

Návrat džihádistů tak umožnil rozpor mezi bezpečnostními složkami. Na vině je špatná koordinace i chabá podpora od centrální vlády. Mluvčí irácké armády na dotaz Reuters neodpověděl, koalice v čele se Spojenými státy bojující proti IS uvedla, že „v Iráku stále není bezpečno“.

Trojúhelník smrti

Podle zpravodajských zdrojů se radikálové dávají znovu dohromady v horách Hemrin na severovýchodě země u hranic s Íránem. Místní lokalitě přezdívají „trojúhelník smrti“.

Podle odhadů zůstává v zemi stále nejméně tisícovka oddaných bojovníků. I když stále mají samopaly, protitankové střely i miny, nemají ale podporu těch sunnitů, kteří s nimi dříve sympatizovali.

„Nedostávají od lidí jídlo ani zbraně, tak jako dříve. Jejich operace jsou primitivní. Nemůžou jednoduše poslat do města auto s výbušninou,“ cituje Reuters zdroje irácké rozvědky. „Schovávají se v horách, aby je nikdo nenašel. Vyrábějí výbušniny a budují falešné checkpointy na dálnicích kvůli únosům,“ dodává.

Hlavním problémem je ale fakt, že se stále nepodařilo dopadnout lídra zločinecké organizace Abú Bakr al-Bagdádího.

IS vznikl na území Iráku, v podstatě vyplnil bezpečnostní vakuum po stažení amerických jednotek. Rychle odtud expandoval do sousední Sýrie, kde stále ovládá část území. Významně zde proti němu bojují kurdské jednotky.