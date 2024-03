Izrael podal oficiální návrh na rozpuštění úřadu OSN pro palestinské uprchlíky UNRWA. Informoval o tom v neděli server deníku The Guardian s odkazem na své zdroje z OSN. Izrael navrhuje, aby část personálu UNRWA v Pásmu Gazy přešla pod jiné orgány OSN. Mohla by také vzniknout zcela nová agentura zaměřená na pomoc Pásmu Gazy, kde se humanitární situace výrazně zhoršila po říjnovém začátku bojů mezi izraelskou armádou a palestinským hnutím Hamás.

Gaza čelí izraelskému bombardování od chvíle, kdy teroristé z palestinského hnutí Hamás na židovský stát zaútočili. | Foto: Profimedia

Návrh na zrušení UNRWA podle britského deníku předal zhruba před týdnem zástupcům OSN náčelník generálního štábu izraelské armády Herci Halevi. Dokument pak dostal tento týden na stůl generální tajemník OSN António Guterres. Vztahy mezi Izraelem a UNRWA jsou již několik měsíců velmi špatné a armáda odmítá s úřadem spolupracovat.

Na konci ledna UNRWA informoval o izraelských tvrzeních, že 12 jeho zaměstnanců se přímo podílelo na teroristickém útoku vedeném hnutím Hamás na izraelské území ze 7. října loňského roku. Později izraelská armáda uvedla, že podle zpravodajských poznatků v UNRWA pracují stovky Palestinců, kteří jsou členy organizací Hamás či Palestinský islámský džihád, proti kterým Izrael bojuje.

Dokument předaný Izraelem podle deníku obsahuje zatím vágní popis toho, co by se mělo stát se zaměstnanci či strukturami, které má UNRWA v Pásmu Gazy. Několik stovek zaměstnanců UNRWA by podle návrhu mohlo přejít pod jinou agenturu OSN či pod agenturu zcela novou. Počty by se mohly postupně navyšovat. Taková zásadní reorganizace uprostřed bojů by ovšem mohla mít další negativní dopad na špatnou humanitární situaci v Pásmu Gazy, varují někteří odborníci.

Humanitární pomoc se kvůli válce nedostává na potřebná místa:

Izrael již několik měsíců dává najevo, že si nepřeje, aby UNRWA působil v Pásmu Gazy. Izrael o svém návrhu vedení úřadu, který působí od roku 1950 i na dalších palestinských územích či v Libanonu a Jordánsku, neinformoval. UNRWA je tak zcela odříznutý od debat o své budoucnosti, podotkl deník The Guardian.

UNRWA má klíčovou roli v distribuci humanitární pomoci v Pásmu Gazy a v poskytování dalších služeb, například vzdělání. O osudu úřadu rozhoduje Valné shromáždění OSN. Velký vliv však má i počínání dárců, kteří financují provoz úřadu. Po zveřejnění informací o údajném zapojení zaměstnanců UNRWA do útoků ze 7. října na konci ledna řada dárců pozastavila financování, což přivedlo úřad do ekonomických potíží. Mnoho zemí své rozhodnutí v uplynulých týdnech přehodnotilo. Své financování ale neobnovily například Spojené státy, které patřily k největším dárcům.