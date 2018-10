Navzdory obvinění. Senát potvrdil Kavanaugha jako soudce nejvyššího soudu USA

Senát USA potvrdil Bretta Kavanaugha jako devátého člena amerického nejvyššího soudu. Učinil tak přesto, že Kavanaugh čelil obvinění ze sexuálních násilností. Kandidát, kterého podporoval americký prezident Donald Trump, získal velmi těsnou většinu. Proti jeho zvolení protestovaly před budovou Kapitolu ve Washingtonu stovky lidí.

Kavanaugh všechna obvinění odmítl. Jeho jmenování předcházely bouřlivé debaty. Informoval o tom server BBC.

Jeho případ ale znovu prošetřovala FBI a senátoři jej nakonec zvolili. Schválení Kavanaughovy nominace podle médií upevňuje většinu konzervativně smýšlejících sudích v instituci, která má v americkém právním systému poslední slovo.

Pro zvolení soudce se ve volbě vyslovilo 50 senátorů, 48 bylo proti. Hlasovalo se až na jednu výjimku podle stranické příslušnosti. Horní komora amerického Kongresu čítá 51 republikánů a 49 demokratů.

Hlasování se zdržela republikánka Lisa Murkowski. Jako jediný demokrat pro něj hlasoval Joe Manchin. Zvolení narušovaly i protesty v sále.

Opoziční demokraté Kavanaugha odmítají nejen kvůli některým jeho názorům, například na téma potratů či držení zbraní, ale v posledních dnech zejména kvůli obviněním ze sexuálního obtěžování datujícím se do jeho studentských let. Vyšetřování FBI bylo podle opozice příliš povrchní a krátké, za čímž demokraté vidí snahu Bílého domu schválit Kavanaugha ještě před listopadovými volbami, v nichž by se mohl poměr sil v Senátu obrátit.