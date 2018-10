Navzdory sankcím. Kim Čong-un nakoupil luxusní zboží za čtyři miliardy dolarů

Analýzu zveřejnil jihokorejský web Digital Chosun s odvoláním na jihokorejského korejského právníka a politika Yoon Sang-hyun.

Jen za minulý rok KLDR za luxusní zboží utratila 640,8 milionu dolarů, což představuje 17,8 procenta dovozu z Číny do KLDR, který v roce 2017 činil 3,7 miliardy dolaru. Data zahrnují například Kimův luxusní pancéřovaný Mercedes-Benz a Rolls-Royce.

Zahraniční zboží si pak užívala sama vládnoucí rodina, Kim drahými auty a hodinkami také s oblibou obdarovává své nejvěrnější. Na hudební nástroje z ciziny pak hrají hudebníci soborů Moranbong a Samjiyon Orchestra.

„Za tyto peníze si Severní Korea mohla na mezinárodních trzích koupit 1,65 tun rýže,“ vysvětlil Yoon Sang-hyun tím, že v zemi podle něj chybí 802 tisíc tun rýže, Severokorejci by si tak mohli dopřát rýže dvakrát tolik, než mají teď. „Nedostatek potravin v zemi nezávisí na podpoře mezinárodního společenství, ale na vůli Kim Čong-una,“ dodal.

Zboží se do KLDR dostává přes Čínu, která nad sankcemi přivírá oči. „Naše vláda by měla apelovat na Čínu, aby sankce dodržovala,“ dodal Yoon Sang-hyun.

Podle údajů listu New York Times zveřejněných minulý rok žilo 40 procent lidí v Severní Koreji na hranici chudoby a nemá přístup k dostatečné zdravotní péči.

Elektronika, alkohol i kabelky

Do Severní Koreje bylo od roku 2012 konkrétně přivezeno luxusní zboží za 4,04 miliardy dolaru. Země utratila 2 miliardy dolarů za elektroniku, 1,4 miliardy dolaru za luxusní auta, 165 milionů dolarů za alkohol, 147 milionů dolarů za optická vybavení, 52,5 milionu dolaru za kosmetiku a parfémy, 49 milionů dolarů za hodinky, 48 milionů dolarů za kožené kabelky a tašky, 47 milionů dolarů za kožichy, 37,6 milionu dolaru za koberce, 36 milionů dolarů za luxusní lodě, 12,4 milionu dolaru za hudební nástroje a 7,11 milionu dolaru za šperky.

