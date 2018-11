Navzdory Spojeným státům prodáváme tolik ropy, kolik potřebujeme, tvrdí Írán

Írán v úterý oznámil, že se mu i přes tlak Spojených států stále daří exportovat tolik ropy, kolik potřebuje. Teherán však současně vyzval evropské země, aby se postavily proti americkým sankcím a udělaly více pro ochranu Íránu. Informovala o tom agentura Reuters.

Spojené státy v pondělí uvalily na Írán dosud nejsilnější sankce, které jsou zaměřené především na export ropy a finanční sektor, které jsou hlavními íránskými zdroji příjmů. Současně pohrozily dalšími akcemi, které mají zastavit to, co Washington nazývá „nezákonnou politikou“. Podle Teheránu se jedná o ekonomickou válku a hodlá se proti ní bránit.

„Američané neustále říkali, že sníží prodej ropy z Íránu na nulu, ale musím říct, že jsme zatím dokázali prodat požadované množství ropy,“ řekl v úterý íránský viceprezident Eshaq Jahangiri. „Američané přes propagandu nevidí realitu,“ dodal.

Jahangiri uvedl, že již mluvil s několika manažery firem, které jsou na americkém sankčním seznamu, a některé z nich již mají plány, jak navzdory těmto opatřením dále obchodovat.

Na sankce je pak připravený i íránský finanční sektor. Šéf centrální banky Abdolnasser Hemmati uvedl, že íránské banky by měly využít svých předchozích zkušeností se sankcemi při podpoře zahraničního obchodu a finančních transferů, napsala státní tisková agentura IRNA.

Evropa protiíránské sankce bojkotuje

Evropská unie, Francie, Německo a Británie, které nesouhlasí s odstoupením Spojených států od protijaderné smlouvy s Íránem z roku 2015 a zavedením sankcí, hodlají chránit evropské firmy, aby mohly uzavírat legitimní smlouvy s Teheránem.

Náměstek íránského ministra zahraničí Mohammad Kazem Sajjadpour uvedl, že v zemi je stále aktivní řada evropských malých a středních podniků, aniž by to vyvolávalo nějaký rozruch. Právě těm by měly podle Teheránu evropské země pomoci obejít sankce na íránský finanční sektor.

Naopak řada velkých evropských firem, jako Total, Allianz, Siemens, PGA Group nebo A.P. Moller-Maersk, v obavách z amerických sankcí již oznámila, že zastavují nebo omezují své aktivity v Íránu.

Ministr zahraničí Mohammad Javad Zarif napsal na twitteru, že současný tlak, který americký prezident Donald Trump vyvíjí na Írán, je pouze dočasný a nakonec se ho naučí respektovat. „Předchůdci prezidenta Trumpa také začali zpracovávat své íránské politiky s podobnou bravurou, ale nakonec dospěli k akceptování a respektování reality Íránu s tím, jak získali v úřadu zkušenosti,“ uvedl.