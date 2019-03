Po návštěvě západní Evropy, během které se stal zmíněný incident ve Švédsku, začal Tarrant plánovat svůj útok. Udeřit ve městě Christchurch se prý rozhodl před třemi měsíci.

Australan v manifestu uvádí, že není členem žádné organizace, ale s několika nacionalistickými uskupení sympatizuje. Označil se také za fašistu a environmentalistu.

Za osobu, která ho ovlivnila nejvíce, považuje černošskou americkou konzervativní politickou aktivistku Candace Owensovou. Ta je hlasitou kritičkou hnutí Black Lives Matter (Na černošských životech záleží), které upozorňuje případy policejního násilí na černoších v USA. Americkou Demokratickou stranu pak Owensová obviňuje, že černochům vymývá mozek a jen je podporuje v jejich roli obětí.

Owensová mezitím na twitteru pohrozila médiím žalobou, pokud by se o ní informovala jako o někom, kdo útoky na Novém Zélandu inspiroval.

To be clear:



We played the “Candace is Hitler” game.

We played the “Candace is anti-rape victims” game.



If the media attempts this “Candace inspired a mosque shooting in New Zealand” bit—they better all lawyer the f*ck up.

I will go full Covington Catholic lawsuit.



Try me.