K incidentu došlo v okamžiku, kdy americká stíhačka F-15 patrolovala nad Baltským mořem v rámci mise Severoatlantické aliance (NATO), informoval server The Aviationist. V jeho důsledku však stroj musel opustit prostor, ve kterém se původně pohyboval.

Podle ruského propagandistického serveru Life.ru ruská stíhačka pouze odehnala americký letoun F-15 od civilního vládního ruského letadla. Portál však neposkytl žádné důkazy, které by jeho verzi příběhu potvrdily.

#BREAKING: A #Russian Air Force pilot has released this video showing how a #RuAF Su-27P (from 72nd Guards AvB) dangerously banked in front of a #USAF's F-15C of 493rd Fighter Squadron while it was patrolling over #Baltic Sea as a part of #NATO Baltic Air-policing mission. pic.twitter.com/zVU5dN4rpe