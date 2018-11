Nebezpečný manévr? Ruská stíhačka se přiblížila k americkému letounu

Americké námořnictvo zveřejnilo video, na kterém je patrné, že stíhačka Su-27 ostře zatáčí těsně před letadlem, přičemž způsobila posádce turbulence. Podle prohlášení armády to bylo nebezpečné.

„Su-27 proletěl vysokou rychlostí přímo před letadlem na misi, což naše piloty a posádku vystavilo riziku," uvedlo námořnictvo v prohlášení. Stíhačka Su-27 pak udělala další průlet a přiblížil se k EP-3. Když prováděl obrat při odletu, zapnul přídavné spalování. Posádka EP-3 hlásila po prvním setkání turbulence a při druhém vibrace. Doba pronásledování byla asi 25 minut,“ cituje prohlášení námořnictva americký server Insider.

Mluvčí Pentagonu uvedl, že letoun Ruska nenavázal žádný rádiový kontakt, čímž určitým způsobem narušil normu, obvykle spolu totiž piloti komunikují a vše řeší slovně. "Tento typ akcí pouze bezdůvodně ohrožuje naší posádku," dodal mluvčí Pentagonu.

Podle námořnictva působilo americké letadlo v oblasti v souladu s mezinárodním právem a ruskou aktivitu nijak nevyprovokovalo: „Ruská armáda má právo cvičit v mezinárodním prostoru, ale toto setkání bylo neodpovědné. Očekáváme od nich, že budou dodržovat mezinárodní standardy a předcházet incidentům.“

The military aircrafts involved in this incident:



- Lockheed EP-3 (Reconnaissance aircraft used by the US Navy)

- Sukhoi Su-27 (Supermaneuverable fighter aircraft used by the Russian Air Force) pic.twitter.com/6XPZDEA9VD