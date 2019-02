Na ženu ze skotského městečka Bridge of Allan čekalo po návratu z dovolené v australském státě Queensland neobvyklé překvapení. Při vybalování zavazadel totiž v jedné z bot objevila živého hada. Zvíře spolu s ní překonalo v letadle vzdálenost zhruba 15 tisíc kilometrů, aby nakonec skončilo v rukou ochránců zvířat v Glasgow.

Žena po návratu z Austrálie objevila v zavazadle krajtu skvrnitou | Foto: Twitter/Traveling2Hobby

„Myslela jsem si, že je to hračka, že si ze mě rodina dělá legraci. Ale pak se začal hýbat a já viděla jeho hlavu a zuby. Byl to největší šok v mém životě,“ řekla deníku Telegraph dvaasedmdesátiletá Moira Boxallová. „Bylo to velmi děsivé, ale věděla jsem, že ho musím dostat co nejrychleji pryč z domu.“