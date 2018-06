Necelý rok do brexitu: odchod Británie z EU přináší víc otázek než odpovědí

Způsob, jakým Britové z Evropské unie za deset měsíců vystoupí, si obě strany představují zcela jinak. Britský ministr zahraničí připustil, že brexit může skončit krachem.

Přestože má Velká Británie opustit Evropskou unii až koncem března 2019, dohoda o jejím odchodu musí být vyjednána už letos v říjnu, aby ji parlamenty členských zemí stihly ratifikovat. Zvažuje se také možnost přechodného období, které by trvalo do konce roku 2020 a během nějž by byla sepsána dohoda o volném obchodu.

Nevyřešené problémy

Unijní vyjednávač Michel Barnier varoval, že existuje řada problémů, na něž mají britská strana a EU rozdílný názor. Čtvrteční návrh Británie ponechat hranice otevřené pro zboží a služby mezi Severním Irskem a Irskem přináší podle Barniera „více otázek než odpovědí“.

„Co je určeno pro území o velikosti Severního Irska, nemusí být nutně proveditelné pro celé Spojené království,“ uvedl. Britové navrhují, že zůstanou v celní unii s EU ještě další rok po téměř dvouletém přechodném období po brexitu.

„Zdá se, že Británie si chce zachovat všechny výhody současného uspořádání i po odchodu z našeho regulačního rámce,“ stojí v prohlášení pro tisk, které Barnier zveřejnil ve čtvrtek v Bruselu po týdenním vyjednávání s britskými zástupci.

Od svých partnerů v jednání žádá Barnier „více důvěry, ale také realismu“. Zároveň zdůraznil, že se „nenechá dojmout hrou na svalování odpovědnosti“. Tím mimo jiné reagoval na výroky britského ministra zahraničí Borise Johnsona, jenž minulý týden obvinil Brusel, že s Británií jedná tak ostře, aby od odchodu z EU odradil další země.

Jeho slova podpořil ministr financí Philip Hammond, který při páteční návštěvě Berlína řekl, že před konfrontacemi upřednostňuje ovzduší spolupráce.

Navenek britští politici nedávají znát znepokojení. Na středeční soukromé večeři se skalními příznivci brexitu však Boris Johnson připustil, že projekt odchodu z EU je ohrožen. „Musíte se smířit se skutečností, že to může skončit krachem. Dojde-li k tomu, nechci žádnou paniku,“ cituje web Buzzfeed nahrávku z této akce, kterou tajně pořídil jeden z účastníků.

Za podporu zlatý důl?

Zdárný vývoj jednání komplikuje rovněž aféra Arrona Bankse, britského milionáře, který podpořil 12 miliony liber (350 miliony korun) úsilí jednoho z nejhlasitějších zastánců brexitu, europoslance Nigela Farage.

Podle zjištění týdeníku Observer absolvoval Banks a vedení kampaně Leave.EU mezi lety 2015 a 2017 řadu setkání s vysoce postavenými Rusy. Den po zahájení kampaně představil ruský velvyslanec v Londýně Bankse ruskému podnikateli, který mu nabídl, aby si v Rusku koupil zlaté doly.

Nigel Farage sdělil v sobotu rádiu BBC, že Bruselu je třeba tvrdě čelit, jinak Británii nastanou po brexitu těžké časy. „Nebudeme moci svobodně uzavírat smlouvy se světem ani kontrolovat vlastní hranice,“ řekl.

Náměstek ministra zahraničí Alan Duncan připustil, že může dojít k dalšímu referendu – ne už o vystoupení z unie, ale pouze o podobě odchodu.