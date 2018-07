Nechceme zemřít v práci. Rusové demonstrují proti penzijní reformě

Demonstrace dnes proběhly v 90 ruských městech, největší protesty jsou v Moskvě, kde dnes vyjádřilo svůj nesouhlas nejméně 12 tisíc lidí. „V důchodu chceme žít, a ne zemřít v práci,“ hlásají jejich transparenty.

Protesty organizovala Komunistická strana Ruska, která v autoritativním režimu velmi vzdáleně naplňuje roli opozice. Akci podpořili nacionalisté i odbory.

Demonstraci doprovázely symboly ruských komunismů, lidé zpívaly válečné písně a strana připomněla slavné vítězství v druhé světové válce, kterou Rusové nazývají Velká vlastenecká válka.

„Nežijeme tak dlouho. Vláda musí odejít,“ volali.

Někteří aktivisté byli oblečeni v kostýmech smrtky. Chtěli tím dát najevo, že reforma představuje pro ruský lid rozsudek smrti.

Today in ~90 cities across #Russia rallies in #protest of the pension reform take place, including in #Moscow & #StPetersburg : @Russiaprotests https://t.co/j2XJtvRwRt pic.twitter.com/XAWwzmUnW1

Ruští muži se totiž průměrně dožívají 66 let a ženy 77. Ruská vláda nepopulární opatření oznámila v době, kdy celá země žila mistrovstvím světa ve fotbale.

Jedná se o nejriskantnější a nejnebezpečnější reformu, kterou za 20 vládnutí hodlá autoritativní režim prezidenta Vladimira Putina zavést. Putin totiž dříve uvedl, že pokud bude prezident, tak věk odchodu do důchodu nikdy nezvýší.

„Jsem proti zvýšení věkové hranice pro odchod do důchodu. Dokud budu prezident, takové opatření nepřijmu,“ prohlásil v roce 2005.

Jeho popularita, od května, kdy kontroverzní plán oznámil, klesla z 80 procent na 64 procent, uvádí agentura VTsIOM.

V současné době tvoří starobní důchodci čtvrtinu ruské společnosti. Vzhledem k demografické krizi, která zemi trápí po desetiletí, vzrůstající počet důchodců čím dál více zatěžuje státní rozpočet.

Penzisté si v rámci reformy také polepší asi o tisíc rublů (350 korun). Zaváděna by měla být postupně. Petici proti jejímu zavedení podepsaly více než tři miliony Rusů.

Tweet: Protesty ve Voroněži, Nižném Novgorodě, Jaroslavi, Irkustsku a Novosibirsku.

Yesterday evening in multiple cities across #Russia, thousands joined #protest rallies against the \pension reform in #Voronezh, #NizhniyNovgorod, #Yaroslavl , #Irkutsk and #Novosibirsk. Watch for more protests across Russia this coming weekend, including in #Moscow: pic.twitter.com/mzklhtaQRV