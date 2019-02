Nedal jsem souhlas se svým narozením. Ind zažaloval rodiče za to, že ho zplodili

Indický antinatalista Raphael Samuel se rozhodl zažalovat své rodiče za to, že ho zplodili bez jeho souhlasu. Sedmadvacetiletý muž totiž tvrdí, že mohou za jeho utrpení. To spočívá v tom, že musí chodit do práce či občas cítí bolest a smutek, píší britská média.

Podle britského deníku The Guardian se muž, který žije v Bombaji, domnívá, že jej rodiče přivedli na tento svět pro své vlastní potěšení a nemysleli přitom na to, jaké utrpení mu tím způsobí. Jako zarytý antinatalista totiž Raphael věří, že se lidé chovají nemorálně, když se dál rozmnožují a ušetřili by si spoustu problémů, kdyby prostě nebyli. Na svém facebooku často kritizuje lidí, kteří pomáhají neplodným párům, a sdílí příspěvky dalších antinatalistů. „Můj život je fantastický, ale nechápu, proč bych měl vystavit jiného člověka strastem školy či hledání zaměstnání. O svůj život jsem nikoho neprosil," argumentuje Raphael. „Není nucení dítěte vejít na tento svět jen jinou formou únosu a otroctví?" ptá se na své facebookové stránce Nihilanand, která má stovky příznivců. Na sociálních sítích se již objevilo i vyjádření Raphaelovy matky. „Musím obdivovat troufalost svého syna. Chce své rodiče popohnat k soudu, i když ví, že jsme oba právníci. Kdyby nám rozumně vysvětlit, jak jsme ho měli požádat o souhlas, uznala bych svou chybu," píše Kavita Karnad Samuelová. „Jeho vírou je antinatalismus. Jsem velmi šťastná, že z mého syna vyrostl nebojácný a samostatně uvažující mladý muž. Je si jistý, že najde svou cestu ke štěstí," uzavírá žena, která médiím zazlívá, že se soustředí pouze na malou část Raphaelova životního příběhu. "Žalostně opomínají, že se kvůli nepotřebnému životu obává o zdroje na Zemi," upozorňuje. Antinatalismus je filosofický postoj, který narození přiřazuje zápornou hodnotu a stojí tak v opozici natalismu. Patrně nejvýznamnějším vyznavačem tohoto myšlenkového směru byl německý filozof Arthur Schopenhauer (1788 - 1860).



Ten tvrdil, že hodnota života je v podstatě záporná, protože jakákoliv pozitivní zkušenost bude vždy převážena utrpením, které je silnějším pocitem. Schopenhauer se proto domníval, že nejrozumnějším postojem je nepřivádět děti na svět.

