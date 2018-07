Nedaleko Yellowstonského supervulkánu v USA se vytvořila třicetimetrová trhlina

Část amerického národním parku Grand Teton byla okamžitě uzavřena poté, co se zde objevila zhruba třicetimetrová trhlina. Oblast se přitom nachází v těsné blízkosti Yellowstonského supervulkánu, který by v případě výbuchu zabil desetitisíce lidí a výrazně ovlinil klima planety. Informoval o tom britský deník Daily Mail.

Experti v parku Grand Teton, vzdáleném sto kilometrů od Yellownstonského národního parku v americkém Wyomingu, objevili zvětšující se prasklinu. Zatím není jasné, co ji způsobilo. Předpokládá se však, že na vině je běžná seismická aktivita v oblasti.

Část parku byla znepřístupněna 10. července z důvodu obavy o bezpečnost návštěvníků. Podle mluvčího parku není jasné, jak dlouho uzavření potrvá. „Oblasti Hidden Falls a Inspiration Point jsou momentálně uzavřeny kvůli zvýšenému riziku pádu ulomených kusů kamení,“ stojí v prohlášení.

K posledním třem explozím supervulkánu došlo před 2,1 miliony, 1,3 miliony a 630 tisíci lety. Poslední erupce přitom představuje jeden z největších výbuchů v historii, který do ovzduší vychrlil dvoutisíckrát větší množství sopečného popela než výbuch sopky Svatá Helena v roce 1980.

V současném období klidu se podzemní komory supervulkánu plní roztavenou horninou ze zemského pláště. Podle Daily Mail vědci minulý měsíc přišli s novým postupem, který jim pomůže zjistit jakou rychlostí se magma pod Yellowstonem hromadí.

Nová technika sice umožní expertům přesně odhadnout, jaké množství magmatu do supervulkánu přitéká, nepomůže však odhadnout, kdy dojde k jeho další explozi. Mohla by však pomoci lépe pochopit jakým způsobem se roztavená hornina do vulkánu dostává.

Pokud k vytvoření trhliny skutečně došlo vlivem seismické aktivity, mohlo by to podle britského deníku Express znamenat, že se vulkán probouzí k životu. Pokud by přitom došlo k výbuchu, 87 tisíc lidí v nejbližším okolí by zemřelo okamžitě a dvě třetiny Spojených státu by přestaly být obyvatelné.

Množství sopečného popela, který by exploze uvolnila do ovzduší, by zastínilo Slunce a vytvořilo takzvanou nukleární zimu. Tisícinásobně slabší výbuch hory Svatá Helena ve státě Washington v roce 1980 zabila 57 lidí a popel se rozšířil do jedenácti amerických států a pěti provincií Kanady.