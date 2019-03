Nedělejme ze Slovenska spálenou zemi, vymezil se Šefčovič proti Čaputové

V televizní debatě s vítězkou prvního kola slovenských prezidentských voleb Zuzanou Čaputovou se místopředseda Evropské komise Maroš Šefčovič jasně vymezil proti jejím názorům. Mimo jiné ji kritizoval za to, že otevřeně podporuje adopce dětí homosexuální páry v případě, že by jinak skončily v ústavní péči. Čaputová, která získala 40 procent hlasů, však odmítla, že by její postoje odporovaly křesťanským hodnotám.

„Paní Čaputová oslovila 40 procent lidí, kteří nemají problém s tématy, které budou v této diskuzi důležité. Je to liberální přístup k hodnotám, které držely Slovensko tak dlouho nad vodou,“ vymezil se Šefčovič hned na úvod debaty proti vítězce prvního kola prezidentských voleb s tím, že hodlá „oslovit 60 procent voličů na Slovensku a vyhrát volby“. Oba finalisté jsou proevropští, zní z Česka. Výsledek voleb politiky nepřekvapil Přečíst článek › Čaputová následně uvedla, že nemá potřebu se proti Šefčovičovi jakkoli vymezovat. „Vymezovat se budu proti zlu, jako je například korupce. Výsledek je pro mě nesmírným povzbuzením. Vážím si všech hlasů a vnímám je jako volání po změně, slušnosti, spravedlnosti a férovosti. To je pro mě vzkaz od voličů,“ dodala. „Nevykreslujme Slovensko jako spálenou zemi. Jsme stát, kterému se daří. Pokud chci za něco bojovat, neznamená to, že bych měl bojovat proti někomu,“ vytkl své soupeřce během televizní debaty podle slovenského listu Sme Šefčovič, který v té souvislosti připomněl její volební heslo „boj proti zlu“. Úspěch Čaputové je odrazem nálad společnosti, píše slovenský tisk Přečíst článek › „Nikdy o Slovensku nemluvím jako o spálené zemi,“ podotkla Čaputová s tím, že považuje za nezbytné, aby se slovenská společnost zbavila neduhů, které ji brzdí. Šefčovičovi také připomněla, že její heslo se netýká jednotlivců či skupiny lidí, ale výhradně těchto negativních jevů. Čaputová: Rétorika protisystémových kandidátů Později připustila, že byla vývojem debaty překvapená. „Zaskočilo mě, že jsem slyšela spíše rétoriku, kterou bych čekala od antisystémových kandidátů. Mimo jiné, že jsem vítačka migrantů a další zjednodušení. Nevěřím, že to pán Šefčovič myslí vážně,“ řekla Čaputová Denníku N. Volby prezidenta na Slovensku: první kolo ovládla Čaputová, postupuje i Šefčovič Přečíst článek › Podporu vítězce prvního kola již přislíbil šéf vládní strany Most-Híd Béla Bugár. Kontroverzní soudce nejvyššího soudu Štefan Harabin, který skončil třetí, nepodpoří ve druhém kole žádného z kandidátů. Favorizovaná Zuzana Čaputová získala v prvním kole 40,57 procenta hlasů, druhého Maroše Šefčoviče podpořilo 18,66 procenta voličů. Volební účast dosáhla 48,74 procenta. Druhé kolo prezidentských voleb se na Slovensku uskuteční za dva týdny, tedy 30. března. Slováci si vybírají nového prezidenta. Úvod voleb poznamenala tragédie Přečíst článek ›

Autor: Tereza Polaczyková