Dodávka s poruchou v Kyrgyzstánu najela do skupiny dětí. Třicet jich zranila

V Kyrgyzstánu najela do velké skupiny školáků dodávka s poruchou brzd. Podle tamního ministerstva zdravotnictví se při incidentu zranilo devětadvacet dětí do šestnácti let. O úmysl pravděpodobně nešlo, řidič ve voze nebyl.

Na fotografii z roku 2023 čtou kyrgyzské děti epos Manas v rámci 95. výročí kyrgyzského spisovatele Čingize Ajtmatova. | Foto: Profimedia