Jízda po lesní silnici v americkém Oregonu se mu téměř stala osudnou. Nezvládl řízení, jeho auto vyjelo ze zatáčky a skončilo ve strmé strži. Zraněný a potlučený dvaašedesátiletý muž musel na místě nehody přečkat noc v silném dešti. Jeden z jeho čtyř psů mezitím běžel přes šest kilometrů, aby přivedl pomoc.

Auto, se kterým spadl muž do rokle v Oregonu. | Foto: ČTK, AP/Baker County Sheriff's Office

Brandon Garrett měl první červnovou neděli domluvené setkání s přáteli a rodinou na tábořišti v oregonském okrese Baker, kam jezdíval. Do trucku naložil své čtyři psy a odpoledne vyrazil na kus řeči. Na cestě hustě zalesněnou krajinou ale nezvládl zatáčku, auto sjelo ze silnice a skončilo převrácené na boku hluboko v těžko přístupné strži, všimla si americká televize CBS News.

Garretovi se podařilo z auta vylézt, dokázal se ale jen doplazil k potoku. U vozidla zůstali i tři z jeho psů. Čtvrtý už byl ale na cestě pro pomoc. Blue, pes plemene whippet podobného většímu anglickému chrtu, pelášil přes šest kilometrů právě do tábořiště, které znal z předchozích výletů, upřesnily The New York Times.

Přežil velké požáry i mráz. Ztracený pes zvládl téměř čtyři měsíce v divočině

„Brandon se tam měl potkat s kamarádem. Ten už tušil, že bude něco v nepořádku, protože bratr dlouho nejel, měl zpoždění už několik hodin,“ řekl newyorským Timesům mužův bratr Tyree Garrett. Když proto přiběhl Blue sám bez pána a se střepem v čenichu, dali se rodina i přátelé ještě večer v lesnaté krajině ve východním Oregonu nedaleko hranice s Idahem do pátrání. V noci byla zima a hustě pršelo.

Úspěch měli až druhý den ráno. Tyree se snažil dohlédnout na místa u potoka, která byla špatně vidět ze silnice. Nakonec uviděl bratrovo auto ležící na boku i zraněné psy. „Zavolal jsem jeho jméno, ale neozval se. To už se mi skoro zastavilo srdce a říkal jsem si, že tohle brácha nejspíš nepřežil,“ popsal listu nepříjemnou chvíli Garrett. Na nic ale nečekal, sedl do auta, odjel na místo, kde byl mobilní signál, a zavolal šerifa.

Přežili i psi

„Když šerif Travis Ash na místě nehody hledal cestu, kudy se dostat k autu u potoka ve strmé a zarostlé rokli, uslyšel řidičovo volání o pomoc. Brandona Garretta nalezl naživu asi sto metrů od vozidla nad potokem. Šerif mu poskytl první pomoc,“ sdělila policie v tiskové zprávě. Potom dobrovolní hasiči a pracovníci lesní správy prořezali motorovými pilami cestu pro záchranáře. Ti naložili Garretta do záchranářského vaku a pomocí lan vytáhli ven. Muže nakonec sanitka převezla k vrtulníku, který ho dopravil do nemocnice.

„Má naštípnutý kotník, je celý potlučený a samá modřina. Bude to chvilku trvat, než se dá dohromady,“ řekl Tyree Garrett o svém bratrovi. Nehodu přežili i psi. Jeden kvůli zlomené kyčli podstoupil operaci, další měl na dvou místech zlomenou nohu, doplnily newyorské Timesy.

Více o psím plemeni whippet:

Zdroj: Youtube

Blue je hrdinou

Lidé na sociální síti zahrnuli psa Blue chválou. „Všichni čtyři psi jsou hrdinové, zejména ten s výbornou pamětí, který běžel šest a půl kilometru zpátky do tábora a upozornil rodinu. Je to psí hrdina, který projevil vynikající paměť, rychlost a odvahu,“ napsal podle CBS jeden z komentujících u zprávy úřadu šerifa.

Děsivý případ znovu ožívá. Student zmizel před 46 lety, teď voda vydala jeho vůz

Dojetí a obdiv si při nedávné vlně tornád ve Spojených státech amerických vysloužil i devítiletý chlapec, který se dokázal dostat z auta odhozeného vířícím větrem na strom a běžel půldruhého kilometru, aby vážně zraněným rodičům zajistil pomoc.

Chválu nedávno sklidil také řidič kamionu v Číně, jenž svůj chladící vůz postavil napříč dálnicí, která se o kus dál propadla po prudkých deštích a zachránil tím životy dalších motoristů. A společnost věrného psa pomohla před časem australskému námořníkovi, aby přečkal tři měsíce na moři v poškozeném plavidle bez rádia.