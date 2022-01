Žena pocházela z Blackrocku v jižním Dublinu a společně s přáteli už před návštěvou Ameriky procestovali Kanadu, Thajsko a Vietnam. Všichni byli v Kalifornii na pracovní vízum, a protože měla Aoife narozeniny uprostřed prázdnin, rozhodli se je oslavit ve svém bytě v Library Gardens ve městě Berkeley.

Berkeley balcony collapse survivor Aoife Beary dies https://t.co/hY0npHqI6U pic.twitter.com/hnuaYNz4vx — Iarla Byrne (@iarlabyrne) January 2, 2022

Z oslavy se stala tragédie ve chvíli, kdy se s Bearyovou i jejími kamarády utrhnul balkón a celá skupina společně se sutinami zřítila přes čtyři patra dolů. „Některá moje zranění se mnou budou po celý život,“ sdělila zraněná žena.

Záhadná vražda malé královny krásy. K objasnění nepomohlo ani tisíc vzorků DNA

Při pádu si vážně poranila mozek, zlomila obě ruce, pánev a čelist. Současně se zlomeninami měla tržné rány na játrech, ledvinách a slezině. Pod sutí ležela se zhroucenými plícemi a zlomenými žebry. V důsledku toho musela podstoupit otevřenou operaci srdce. „Můj život se navždy změnil,“ řekla. V měsících po nehodě se léčila a rehabilitovala v nemocnicích v Kalifornii a v Dublinu.

Pozdější vyšetřování odhalilo, že trámy podpírající balkón trpěly suchou hnilobou, kterou způsobuje houba dřevomorka. Balkón stavěla společnost, na kterou lidé už dříve podali řadu stížností, ale nikdo o tom nevěděl. Odborníci se podle agentury Reuters shodli, že pokud by byly trámy v pořádku, váhu třinácti lidí by zvládly bez problému.

Poté, co se ze svých zranění zotavila se Bearyová rozhodla zapojit do kampaně, která se snažila o reformu stavebnictví v Kalifornii. Firma, která stavěla balkón a už dříve si na ni zákazníci stěžovali, o problému neinformovala kalifornskou státní licenční radu. Ta reguluje stavební průmysl a měla by těmto incidentům tímto zabránit.

Přežila pád, infarkt ne

Bearyová v roce 2016 dokonce svědčila před zákonodárným sborem v Kalifornii. Ve svém emotivním projevu se svěřila, že jí tragédie vzala velkou část nezávislosti a zabránila jí pokračovat v kariéře ve farmacii. Poukázala také na to, že její život už nikdy nebude jako dřív. Místo svých narozenin bude navždy oplakávat ztrátu přátel, které znala od svých čtyř let.

Aoife Beary, a survivor of 2015 Berkeley balcony collapse, dead at 27: reporthttps://t.co/1V5wS60n22 pic.twitter.com/C7q7VKgH82 — Cherumbu News (@sanalnly) January 3, 2022

Bearyová zemřela ve spánku během nedělní noci v dublinské nemocnici Beaumont Hospital. Ve středu dostala infarkt a o pár dní později už to její tělo nezvládlo. V posledních letech navštěvovala oxfordskou univerzitu Brookes v Anglii, zatímco v době nehody studovala farmakologii na vysoké škole University College Dublin.

Žena v letadle zjistila, že má covid. Čtyři hodiny cestovala na záchodě

Rodině Bearyové vyjádřily upřímnou soustrast jak obě univerzity, tak její základní škola. „Aoife se s devastujícími důsledky nehody vyrovnávala s neuvěřitelnou statečností a silným duchem. Všem bude velmi chybět,“ sdělil tehdejší děkan dublinské univerzity Joe Carthy. „Naše upřímné sympatie jsou v této velmi těžké době s rodinou Bearyovou,“ uvedla univerzita Brookes na Twitteru.