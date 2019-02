Vlajka měřila okolo deseti metrů na délku a sedmi metrů na výšku, takže byla viditelná z širokého okolí. „Je to neuctivé a obyvatele to rozčílilo, protože se blíží výročí loňského útoku novičokem, ke kterému došlo 4. března,“ řekl britské BBC dělník Lee Martin, který čin neznámého pachatele označil za „patetický“. „Není správné, že někdo něco takového udělal.“

Poslanec Glen na twitteru napsal že je „vděčný“, že byla ruská vlajka bleskurychle odstraněna. „Pěkně stupidní kousek, posmívat se závažnému činu, který se bohužel v Salisbury loni odehrál,“ prohlásil.

Thankfully it has been removed now - what a stupid stunt - mocking the serious events sadly experienced in Salisbury last year https://t.co/eDUBFhuOT4