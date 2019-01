Nejbohatší muž světa, zakladatel Amazonu Jeff Bezos, se rozvádí se svou manželkou. Jejich rozvod by se podle CNBC mohl stát tím nejdražším v historii. Osmačtyřicetiletá MacKenzie Bezosová by totiž mohla požadovat polovinu z manželova jmění ve výši 173 miliard dolarů (přes tři biliony korun).

Na twitterovém účtu Jeffa Bezose se ve středu objevilo společné prohlášení manželů. „Rozhodli jsme se rozvést a pokračovat dál v našich životech jako přátelé,“ stojí mimo jiné ve zprávě. V ní manželé rovněž konstatovali, že jsou nesmírně vděční za to, že potkali jeden druhého a do manželství by šli, i kdyby předem věděli, že po 25 letech skončí.

Bezos si o šest let mladší spisovatelku vzal v roce 1993. Tedy ve stejný rok, kdy se rozhodl založit internetové knihkupectví, které se později stalo jedním z největších celosvětových internetových obchodů. Manželé spolu mají celkem čtyři děti.

Pokud by Bezosová skutečně dostala polovinu manželova jmění, zařadila by se mezi deset nejbohatších lidí planety. Jak ale upozornila CNBC, zakladatel Amazonu by v tomto případě pravděpodobně musel prodat část akcií své firmy. Těch drží relativně málo, totiž „pouze“ šestnáct procent z celkového počtu.

Nejdražší rozvody

Až dosud byl podle CNBC nejdražším americkým rozvodem ten, ke kterému došlo v roce 2010 mezi Stevem a Elaine Wynnovými. Kasinový magnát své manželce, se kterou byl od roku 1991, převedl na účty přesně jednu miliardu dolarů.

Podle serveru Business Insider byl však vůbec nejnákladnější rozvod francouzsko-amerického podnikatele a obchodníka s uměním Aleca Wildensteina. Ten se své ženě Jocelyn v rámci rozvodového řízení, které proběhlo v roce 1999, zavázal věnovat sumu přesahující 3,5 miliardy dolarů.