My jsme připraveni na všechny alternativy, ale ta nejistota je samozřejmě nepříjemná, řekl během návštěvy v thajském Bangkoku český premiér Andrej Babiš poté, co v úterý britský parlament odmítl návrh dohody o vystoupení Spojeného království z Evropské unie. Podle Babiše nyní nezbývá EU nic jiného než vyčkat, jaký postup Velká Británie zvolí. Informovala o tom Česká televize.

„Je to teď o Velké Británii. Jestli paní premiérka ustojí hlasování o důvěře, to se předpokládá, že ano, i když včera zaznamenala největší prohru v historii britského parlamentu, kdy asi 115 jejích poslanců hlasovalo proti. Očekává se, že tito poslanci ji podpoří,“ řekl pro ČT předseda vlády.

Různé alternativy

"Pokud to tak dopadne, tak by měla do pondělí navrhnout další postup, plán B, kde se mluví o různých alternativách. Takže Evropa musí čekat, my teď nemůžeme dělat vůbec nic," dodal s tím, že divoký brexit by podle něj znamenal chaos.

Český premiér rovněž připomněl, že český kabinet poslal před týdnem do parlamentu zákon upravující vztahy mezi Českem a Spojeným královstvím pro případ, že by Británie vystoupila z EU bez dohody.

„EU musí být jednotná. Nějaké další nápady integrace myslím nejsou namístě. Je potřeba, aby po evropských volbách zasedli v Evropském parlamentu lidé z reálného života, ne profesionální politici,“ uvedl. Přeje si, aby se Unie vrátila ke své podstatě, kterou jsou čtyři základní svobody, a aby členské státy měly hlavní slovo.

Úterní porážka britské vlády v Dolní sněmovně byla nejvýraznější „v moderní historii“. Dohoda o brexitu byla zamítnuta rozdílem 230 hlasů, přičemž dosud nejkrutější porážku zažil v roce 1924 labouristický premiér Ramsay MacDonald, a to o 166 hlasů.