Italská loď Amerigo Vespucci, která je označována za nejkrásnější na zemi, okouzlí další světové přístavy. Při své pouti, kterou započala před rokem v Janově, se dále zastaví například v indonéské Jakartě nebo ve filipínské Manile. V osmi vybraných přístavech na svém světovém turné bude navíc probíhat velkolepý doprovodný program. Vzniknou v nich speciální národní expozice, kterým Italové říkají italské vesnice. První bude v Los Angeles, další v Tokiu, Singapuru, Bombaji, Darwinu a v dalších městech.

Nejkrásnější loď na světě Amerigo Vespucci. | Foto: ČTK

Na obrovskou černobílou plachetnici italského námořnictva je radost pohledět. Italové jsou na ni právem hrdí, a tak ji označují za tu nejkrásnější loď na světě. Už rok je na cestě kolem světa. Nyní italské ministerstvo obrany oznámilo, že na osmi zastávkách si zájemci budou moci vychutnat bohatý program, expozice, výstavy a další doprovodné akce.

Mohutná plachetnice se jmenuje po objeviteli a mořeplavci Amerigo Vespuccim. Zajímavostí je, že se podle italského obchodníka jmenují i země západní polokoule, které nesou jméno Amerika. Traduje se totiž, že oproti Kryštofu Kolumbovi si Vespucci na svých cestách u Spojených států uvědomil, že se nachází na novém kontinentu, jenž také pojmenoval Nový svět. „Podařilo se nám propojit historii Vespucciho s Itálií a udělat z dávné věci něco, co může být hnací silou pro současnost,“ řekl podle listu The Independent italský ministr obrany Guido Crosetto.

Nejkrásnější loď světa patří italskému námořnictvu, které ji používá od roku 1931. Na tři hlavní stožáry je přivázáno přibližně 2700 metrů čtverečních plachet. Posádku pak tvoří přibližně 260 námořníků.

Kuchařská i akrobatická show

V červenci minulého roku Amerigo Vespucci vyplula z přístavu v Janově. „Je to mimořádný den pro Janov a především pro celou Itálii. Nejenže do zemí připluje nejkrásnější loď na světě, připluje do nich i Itálie. Ponese vše, co naše země představuje,“ řekl tehdy podle portálu Naval News Crosetto.

Jedna z nejkrásnějších lodí světa:

Zdroj: Youtube

Z italského přístavu měla v plánu zamířit do více než třiceti světových přístavů na pěti kontinentech, kde ji mohou všichni zájemci obdivovat. V osmi přístavech pak budou od letošního července zřízeny speciální národní expozice. První bude v Los Angeles, další akce proběhnou v jiných světových metropolích, včetně Tokia, Singapuru a Bombaje.

V expozicích se zájemci dozvědí více o italském dědictví a tamní gastronomii. Návštěvníci budou moci zhlédnout i kuchařskou show, konference, výstavy a zároveň se rovnou nalodit na italskou plachetnici. Na výstavě v Los Angeles budou taky diváci moct vidět představení akrobatického týmu italského letectva Frecce Tricolori.

Italská plachetnice má v současnosti za sebou zhruba polovinu zastávek. V minulém roce už byla například ve Francii, Španělsku a v zemích Jižní Ameriky. Domů do italského přístavu se vrátí za rok, přesněji v březnu 2025. Před několika dny opustila přístav v Mexiku, ve kterém kotvila čtyři dny. Po Los Angeles bude následovat Honolulu, Tokio a Filipíny. Velitel lodi Giuseppe Lai uvedl, že loď na svých zastávkách poutá hlavně pozornost Italů žijících po celém světě.