Sydney, Austrálie, Nový rok

Patří mu nejen první příčky v nejrůznějších seznamech top ohňostrojů světa, ale také je jedním z prvních ohňostrojů, které jsou na světě vždy 1. ledna odpáleny. Díky časovým pásmům totiž v Sydney, městě, které je svým novoročním ohňostrojem proslavené široko daleko, nastává nový rok totiž mezi prvními na planetě. Obří ohňostrojná show se vysílá i v televizi, či na youtube a sociálních sítích, a tak se na ni s radostí každoročně dívají nejen ti, kteří jsou v danou chvíli ve městě, ale i lidé ze všech koutů planety.

Těšit se na něj mohou i letos. A to navzdory tomu, že koronavirová pandemie v mnoha zemích světa přinutila pořadatele podobné události zrušit. „V Sydney s ohňostrojem nadále počítají, oproti jiným létům si na něj ovšem lidé museli koupit vstupenky, protože účast na hromadných akcích je regulovaná," píše CNN.

Zdroj: Youtube

Londýn, Velká Británie, Nový rok

V žebříčcích nejkrásnějších ohňostrojů světa Sydney každoročně šlape na paty další země, v jejímž čele stojí anglická královna. Velká Británie. Novoroční ohňostroj v centru Londýna patří mezi ty nejkrásnější. „Ohňostroje obklobují monumentální Big Ben, a ozařují také další ikonická místa jako Tower Bridge či London Eye," připomíná web World Top Top.

Svět opět žasne. Vévodkyně Kate okouzlila internet vánoční hrou na klavír

Vůbec poprvé se obří ohňostroj v Londýně konal v roce 2000, k uvítání nového milénia. Pravidelnou záležitostí se tato oficiální mega show stala od roku 2004. Tradici ale o Silvestru 2020 přerušila koronavirová pandemie. Zářivé obrazce se sice při uvítání roku 2021 nad Londýnem rozzářily, odpáleny ovšem nebyly v centru, jak bylo zvykem - aby nedošlo ke shromáždění lidí. Celý ohňostroj vysílala BBC a lidé si jej mohli vychutnat u televize.

Bohužel, slavný londýnský ohňostroj v centru se nebude nakonec konat ani letos. Potvrdil to opakovaně londýnský starosta.

Zdroj: Youtube

Tchaj-pej, Tchaj-wan, Nový rok

Nejen dechberoucí světelená show doplněná hudbou, ale i unikátní místo. Tak vypadá novoroční ohňostroj v Tchaj-peji. Na rozdíl od jiných novoročních ohňostrojů je totiž tento slavný odpalován z kdysi nejvyšší budovy světa, Taipei 101. Efekty srší nejen ze střechy mrakodrapu, ale rovněž z každého z vyšších pater. „Každoroční odpočítávání a následně odpálení ohňostroje nebude vynecháno ani při vítání roku 2022," uvedla podle serveru CNN lokální média.

Zdroj: Youtube

Dubaj, Spojené arabské emiráty, Nový rok

Na kontě má toto město neuvěřitelné množství světových rekordů, nenechá se proto zahanbit ani na nový rok. Jeden z nejkrásnějších ohňostrojů na světě lze vidět i v oblíbené destinaci pro dovolenou, Dubaji. Při ohňostrojné show se vždy rozzáří prakticky celé město, ohňostroje jsou totiž odpalovány hned z několika míst. „Vše ovšem začíná u nejvýraznějšího bodu Dubaje, na nejvyšší budově světa, Burdž Chalífa," připomíná server World Top Top.

Nový rok? Prázdné ulice a ticho. Města se bojí pandemie a odkládají ohňostroje

A nebyla by to Dubaj, kdyby si i ve spojitosti s novoročním ohňostrojem na konto nepřipsala zápis do Guinessovy knihy rekordů. „Město zápis získalo v souvislosti s ohňostrojnou show v roce 2014. Při show bylo odpáleno půl milionu ohňostrojů, čímž se show stala největší na světě," zmiňuje National Geographic.

V posledních letech ohňostroj doplňuje projekce na Burdž Chalífa.

Zdroj: Youtube

Rio de Janeiro, Brazílie, Nový rok

Mezi největší ohňostroje na přivítání nového roku patří ten v brazilském Rio de Janeiro. Stovky tisíc lidí jej vždy sledují ze slavné pláže Copacabana. Monumentálnosti ohňostroji dodává, že se odehrává nad mořskou hladinou, a tak dechberoucí, hudbou doplněnou show ještě umocňuje odraz světelných obrazců ve vodě. „Sledování ohňostroje z pláže se navíc vždy promění v jednu velkou party," popisuje server The Culture Trip.

Odpálen bude nakonec navzdory dřívějšímu oznámení o zrušení akce ohňostroj v Rio de Janeiro i letos. Přístup k jeho sledování ale bude omezen a starosta města vyzval lidi, aby pokud možno zůstali doma, a vše sledovali v televizi.

Zdroj: Youtube

Hong Kong, Čína, Nový rok

Jelikož ohňostroje pochází z Asie, bylo by hanbou, kdyby v kolébce pyrotechniky nestály ohňostroje za moc. I proto lze v čínských městech vidět jedny z nejkrásnějších ohňostrojů vůbec. Mezi přeborníky patří Hong Kong, kde se světelné obrazce s příchodem nového roku rozzáří vždy v místním přístavu. „Jelikož nový rok je vítán v Číně v jiném termínu, než třeba v Evropě či Americe, ohňostroj se v Hong Kongu koná i nadvakrát. Když nastává nový rok 1. ledna, i když příchází čínský nový rok," zmiňuje server Pandotrip.

Zdroj: Youtube

Ovšem nejen příchod nového roku je příležitostí k tomu, aby se na nebi rozzářily nejkrásnější ohňostroje světa. Mnohé, které jsou za ně považované, se konají při zcela jiných příležitostech.

Paříž, Francie, výročí počátku Velké francouzské revoluce

Největším svátkem ve Francii je každoročně výročí dobytí Bastily - slavného pařížského vězení, jehož pádem započala Velká francouzská revoluce, která Francouzům přinesla po mnoha eskapádách vznik republiky. V Paříži se slaví 14. července opravdu velkolepě. Hlavními body oslav jsou velký koncert pod Eiffelovou věží a obří ohňostrojná show na stejném místě. Ohňostroje vystřelují přímo z kovového symbolu Paříže.

Zdroj: Youtube

Jezero Biwa, Japonsko, festival ohňostrojů

Ohňostroje si lidstvo zamilovalo natolik, že je do vzduchu mnohdy střílí i ve dnech, kdy k ohňostrojným show zdánlivě není žádná příležitost. Lidé si je tak rozhodli vytvořit sami - a vznikly festivaly ohňostrojů. Vytvořit opravdovou ohňostrojnou show, navíc na hudbu, je totiž opravdové umění, ve kterém se dá velmi dobře soutěžit, stejně jako v jakékoliv jiné oblasti. Zkoordinovat ohňostroje tak, aby jisté efekty byly odpáleny v danou sekundu vybrané skladby, je práce na celé měsíce.

Ohňostrojných festivalů je ve světě nespočet, jeden z největších se každoročně koná u japonského jezera Biwa v prefektuře Šiga na ostrově Honšú. „Světelná show je synchronizována s fontánami v jezeře a je odpáleno přes 10 tisíc ohňostrojů," uvádí oficiální web turistické kanceláře prefektury Šiga.

Zdroj: Youtube

Montréal, Kanada, festival ohňostrojů

Vůbec největší a nejprestižnější soutěží ohňostrojů na světě je L'International des Feux Loto-Québec, tedy Montrealský festival ohňostrojů. U kanadského velkoměsta se koná od roku 1995. „Ohňostroje explodují nad řekou svatého Vavřince, přímo vedle velkolepého mostu Jacques-Cartier. Soutěž přitahuje prvotřídní pyrotechnické týmy z celého světa a spojuje hudbu s tímto prastarým ohnivým uměním při takvaných pyromuzikálech, které jsou vidět z celého města," shrnuje oficiální web města Montréal.

Zdroj: Youtube

Washington D.C., USA, Den nezávislosti

Když se postupně dostaly ohňostroje do nově vzniklých Spojených států amerických, okamžitě se staly součástí oslav jednoho z největších amerických svátků - Dne nezávislosti, 4. července. Odpáleny totiž byly u příležitosti vůbec prvního Dne nezávislosti v roce 1776, a tato tradice byla už navždy zachována. V 18. století byly ohňostrojné show stále něčím novým a v Evropě byly vyhrazeny pro oslavy králů či šlechticů.

Dva dny před podpisem Deklarace nezávislosti napsal jeden z jejích budoucících signatářů John Adams své ženě dopis, v němž vyjádřil přání, aby byla samostatnost od Velké Británie oslavena mimo jiné ohňostrojem. „Tento den bude nejpamátnější v historii Ameriky. Jsem nakloněn tomu věřit, že bude oslavován následujícími i generacemi jako velké výročí. Měl by být slaven s pompou a kulisu by měly tvořit ohně a ohňostroje," uvedl Adams a jeho slova se skutečně naplnila.

Čtvrtého července jsou ohňostroje odpalovány prakticky po celých Spojených státech, jeden z nejznámějších pak v hlavním městě, Washingtonu D.C.

Zdroj: Youtube

Brno, Česká republika, ohňostrojný festival

Co se týče ohňostrojů v České republice, konají se nejčastěji u příležitosti silvestrovských oslav. Ovšem ani tuzemsko nezůstalo pozadu, co se týče ohňostrojných festivalů. Ten největší, a v podstatě jediný v České republice, se už více než dvacet let koná v Brně pod názvem Ignis Brunensis. Běžně jej tvoří ohňostrojný prolog a epilog nad hradem Špilberk v centru města, a soutěžní část se odehrává nad Brněnskou přehradou. Pořadatelům se daří do Brna zvát ohňostrojné špičky z celého světa, a lidé si tak vždy na břehu přehrady vychutnávají pyromuzikály, tedy ohňostrojné show na hudbu, v podání těch nejlepších z nejlepších.

Po třech letech zpátky na Brněnskou přehradu. Festival ohňostrojů oslaví Mendela

V uplynulých dvou letech tradici přerušila koronavirová pandemie, přičemž zrušena byla soutěžní část nad Brněnskou přehradou, zůstaly ale zachovány ohňostroje nad Špilberkem. Pořadatelé věří, že v roce 2022 se jim povede ohňostroje nad hladinu vrátit. „Čtvrtstoletý REGIOJET IGNIS BRUNENSIS plánujeme v ohňostrojném termínu od 25. června do 23. července 2022 s festivalem zábavy už od května. Hlavní soutěž se světovými ohňostrůjci se připravuje na hladinu Brněnské přehrady v sobotu 25. června, ve středu 29. června, v sobotu 2. července a ve středu 6. července. Pyromuzikálové finále odpálíme nad hradem Špilberk v sobotu 23. července na počest Gregora Johanna Mendela," uvedl Ondřej Morávek z pořadatelské společnosti SNIP & CO.

Zdroj: Youtube