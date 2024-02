Pláž Ipanema, Rio De Janeiro, Brazílie

Zdroj: Youtube

V roce 1965 vyhrála Grammy dodnes slavná píseň The Girl from Ipanema, kterou od té doby nazpívalo množství zpěváků. Zpívá se v ní o krásné dívce, která každý den chodí k moři - konkrétně na pláž Ipanema. Ta je společně s Copacabanou jednou z nejznámějších pláží v Riu de Janeiru. Přestože jde o proslulé místo, je tak krásná, že ani hlava na hlavě nezabránila, aby se dostala do žebříčku Lonely Planet.

Pláž se táhne v délce 1,9 kilometru. „Je proslulá úžasnými západy Slunce. Místní subkultury používají očíslovaná stanoviště plavčíků jako značky určující charakteristiky jednotlivých částí pláže. Například Posto 9 v blízkosti ulice Rua Vinícius de Moraes přitahuje mladé a krásné lidi, umělce i hippies. U Posto 8 se zase rády scházejí děti,“ nastiňuje Lonely Planet.