Nejmladší vysokoškolák? Osmiletý Belgičan odmaturoval, nyní míří na univerzitu

Belgičan Laurent Simmons před nedávnem oslavil své osmé narozeniny, nyní úspěšně zvládl i zkoušku dospělosti, když společně se svými o deset let staršími spolužáky odmaturoval. Po letních prázdninách by tak měl nastoupit na univerzitu.

Ilustrační snímekFoto: Shutterstock

Laurent, který se narodil do belgicko-nizozemské rodiny, má podle svých rodičů IQ 145. Středoškolská studia proto dokázal úspěšně ukončit během necelého půl roku.

„Nikdy ho moc nezajímaly hračky. Když byl mladší, chtěli jsme, aby si hrál s jinými dětmi, ale nebavilo ho to,“ řekl Laurentův otec BBC.

Sám Laurent v rozhovoru s belgickou rozhlasovou stanicí RTBF uvedl, že jeho oblíbeným předmětem je matematika. „Líbí se mi, jak je rozsáhlá. Obsahuje statistiky, geometrii i algebru,“ vysvětlil.

RTBF se svěřil i s tím, že by jednou chtěl být chirurgem, nebo astronautem. „Pokud by se ale zítra rozhodl, že chce být třeba tesařem, rozhodně ho podpoříme. Důležité pro nás je to, aby byl šťastný,“ uzavírá Laurentův otec.

To vše je ale otázkou budoucnosti. Nyní Laurenta, ostatně jako každé dítě, čekají dvouměsíční letní prázdniny. Po jejich uplynutí zahájí svá vysokoškolská studia.