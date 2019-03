Sobotní ranní vlak z Prahy do Bratislavy je úplně plný. Cestujících, kteří by nemluvili slovensky, je tu pomálu. Slováci žijící v Česku jedou volit v rozhodujícím druhém kole prezidentských voleb.

Drtivá většina se netají tím, že by chtěli, aby volby dopadly jinak než ty loňské v Česku. „Musím říci, že kvůli kombinaci Miloš Zeman a Andrej Babiš stále víc uvažuji o návratu,“ říká čtyřicetiletá Slovenka, která podniká v Brně. „Budu volit Zuzanu Čaputovou. I když ve srovnání se Zemanem by ani Maroš Šefčovič nebyl průšvih,“ popisuje svůj pohled na výběr v druhém kole.

„Bojím se, že to bude těsné. Vládní 'Šefčovičův' Směr nechal den před volbami odhlasovat zamítnutí Istanbulské smlouvy a strop odchodu do důchodu. Na to voliči, i ti, kteří volili extrémistu Mariána Kotlebu a Štefana Harabina, slyší,“ říká její slovenský známý, který v Brně učí. „I proto jedeme volit. Aby to dobře dopadlo.“

V jarním sluncem zalité Bratislavě, místě, kde je na Slovensku už tradičně nejvyšší volební účast, ale žádné davy nejsou. Média však hlásí, že jinde na Slovensku je to ještě horší. „Bojím se, aby si lidé neřekli, že to Čaputová vyhraje i bez jejich hlasu,“ svěřuje se před koncem hlasování jeden z politiků Progresivního Slovenska. Nové, zatím mimoparlamentní strany, kterou Čaputová před rokem spoluzakládala.

Před půlnocí bylo jasno

Mírná nervozita nekončí, ani když se na velkoplošné obrazovce v bratislavské Staré tržnici objeví krátce po desáté, kdy se uzavřou volební místnosti, výsledky předvolebního průzkumu agentury Focus. Podle něj se Šefčovičovi podařilo stáhnout náskok Čaputové z prvního kola o statisíce hlasů a rozdíl vychází menší než deset procent. „Bude to těsné,“ říká v té chvíli svým spolupracovníkům Čaputová. A žádné šampaňské se rozhodně neotvírá.

První úleva ale přijde brzy, hned při první várce asi šesti tisíc spočítaných hlasů. Skoro dvě třetiny z nich jsou pro Čaputovou. „To vypadá nadějně. Když i malé vesnice hlasují pro ni, měla by to mít vyhrané,“ říká jeden ze slovenských novinářů a dává vcelku nepokrytě najevo, že ho takový výsledek těší. Ostatně většinu slovenských médií měla Čaputová na své straně během předvolební kampaně.

Po další hodině už je „vymalováno“. Náskok Čaputové před eurokomisařem Marošem Šefčovičem každým dalším částečným součtem roste. Už před půlnocí je proto o vítězi jasno. I když by se mohlo už dávno oslavovat, Čaputová čeká na vystoupení poraženého Šefčoviče. Ten ukáže formát zkušeného diplomata, vybízí k jednotě Slovenska a s úsměvem Čaputové poblahopřeje. „Posílám jí kytici, protože první žena prezidentka si kytici zaslouží,“ dodává a za pár minut pugét od Šefčoviče skutečně dorazí.

„Ve slušnosti je síla“

Teď už přichází velká chvíle vítězky. Za skandování sálu: „Zuzana, Zuzana!“ přichází před televizní kamery ve fialových šatech, téměř bez šperků. Děkuje za hlasy v pěti jazycích, včetně romštiny, a po boku má tlumočnici do znakové řeči. „Mysleli jsme, že slušnost v politice je jen projevem slabosti a dnes vidíme, že je projevem síly,“ vyzývá Slováky ve své první řeči po zvolení.

Když pak odpovídá trpělivě na otázky novinářů, říká, že se chce jako prezidentka soustředit na spravedlivější právní stát na Slovensku a že je připravena v tom i v zahraniční politice spolupracovat i se současnou vládou Směru v čele s Peterem Pellegrinim.

Rozvedená matka dvou dospívajících dcer, která přišla na volební večer se svým novým partnerem, textařem a hudebníkem Peterem Konečným, ještě jednou chytí za srdce. A to když mezi větami o dalších plánech řekne: „Chci zůstat dobrou mámou.“

Pak pódium na chvíli přenechá šéfům dvojstrany Progresivní Slovensko a Spolu, které stály za její kampaní. Ale pozornost několika stovek hostů a novinářů se už soustřeďuje na toho, kdo ještě nepřišel. Na prezidenta Andreje Kisku, který svým příznivcům dal jasně najevo, že Čaputová je jeho kandidátka.

Přichází chvíli po půlnoci, s kyticí a úsměvem. „Zvolili jsme si prezidentku, která symbolizuje naději a kterou nám budou závidět i v zahraničí,“ uvádí Kiska. V noci na neděli se v Evropě posunul čas o hodinu kupředu. Na Slovensku také, jen o mnoho víc.

Ivan Štefunko: S ANO nic nemáme. Sympatičtí jsou Piráti

Zuzanu Čaputovou vyslala do voleb nová mimoparlamentní strana Progresivní Slovensko. Její předseda Ivan Štefunko pro Deník říká, že v Čaputové vyhrál i evropský program strany.

Jak velkou vzpruhou je fakt, že vaše kandidátka bude prezidentkou?

Pro nás je to velmi dobrý signál. My už dlouho tvrdíme, že politická reprezentace neodpovídá náladám lidí. Slováci jsou mnohem více proevropští, mnohem liberálnější než jejich politická reprezentace. Zuzana Čaputová jako liberální, proevropská síla to svým vítězstvím jasně ukázala.

Kandidát nejsilnější opoziční strany Svoboda a solidarita (SaS) Robert Mistrík se vzdal kandidatury ve prospěch Zuzany Čaputové, což mělo zásadní vliv. Otevírá to možnost spolupráce vaší strany s SaS, a to přesto, že má euroskeptický program?

Každá strana má různé ideové odstíny. Samozřejmě, eurorealismus SaS, jak tomu oni říkají, je pro naši spolupráci vážným problémem, protože v mnoha věcech se nedohodneme. Bude ale záležet na výsledku parlamentních voleb. SaS je přirozeným partnerem ve snaze o výměnu současné politické reprezentace na Slovensku.

Zuzana Čaputová získala před druhým kolem podporu vládní Mostu-Híd. Jak se díváte na tuto politickou stranu? Jsou pro vás spojenci?

Myslím, že to udělali hlavně ze svých egoistických důvodů. Zuzana Čaputová získala na území, kde oni jsou silní, mnohem více hlasů než kandidát Mostu-Híd Béla Bugár. Takže jen poslechli hlas svých přirozených voličů.

Čekají vás volby do Evropského parlamentu, troufáte si na dvojciferný výsledek?

Samozřejmě. My jsme se stranou Spolu postavili jasně proevropskou koalici a takovou chceme vést i kampaň. A doufáme, že vlna, kterou způsobí zvolení Zuzany Čaputové, bude i v evropských volbách pokračovat.

Jak se jako liberál díváte na to, že Slovensko a Česko drží ve Visegrádu „basu“ s nedemokratickými režimy v Maďarsku a Polsku?

Můj osobní názor je, že je to falešné. Podmínkou vstupu do EU byla liberální demokracie. Jde o falešnou solidaritu.

Když se dostanete do Evropského parlamentu, budete sedět jako liberálové ve frakci s českým ANO. To vám nevadí?

V každé evropské straně něco je. My nemáme s ANO žádné kontakty.

A máte nějakého přirozeného partnera v Česku?

Osobně je mi sympatický program českých Pirátů.