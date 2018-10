Nejrizikovější silnice na světě? Při nehodě autobusu v Keni zahynulo 50 lidí

K nehodě podle šéfa místní policie Francise Munyambu došlo v brzkých ranních hodinách na cestě z keňského hlavního města Nairobi do Kakamegy na západě země. Autobus sjel ze silnice, převrátil se a jeho střecha byla nárazem odtržena. „Do nemocnice bylo převezeno zhruba 15 zraněných,“ řekl médiím Munyambu.

Podle šéfa dopravní policie Zera Aromeho neměl autobus oprávnění k jízdě v noci a jeho majitelům hrozí přinejmenším finanční sankce. „To co se stalo je opravdu nešťastné,“ prohlásil. „Pro pozůstalé a raněné uděláme maximum.“

My heartfelt condolences to the families of fellow Kenyans who lost their lives in a tragic road accident at Fort Ternan in Kericho County this morning and wish those in hospital quick recovery.