Nejsem český špion, odmítl Corbyn spolupráci s StB

„Je mi líto, že se The Daily Mail snížil k převzetí nesmyslu, který jako první zveřejnil The Sun,“ reagoval Corbyn na otázku jednoho z přítomných novinářů, zda prodával tajné informace komunistickým agentům.

Záporně odpověděl i na dotaz BBC, jestli byl v minulosti „českým špiónem“.

Na svém Twitteru následně uvedl, že by se zveřejněným informacím s chutí zasmál, pokud by ale nešlo o poměrně závažnou věc. Podle něj totiž dávají šířením této „špíny“ šéfové britských médií najevo, že se obávají vzniku labouristické vlády. „Našli bývalého československého špióna, ale jeho tvrzení jsou stále pomatenější a zcela lživá,“ řekl v krátkém videu.

In the last few days The Sun, The Mail, The Telegraph and The Express have gone a little bit James Bond.



We've got news for the billionaire, tax exile press barons: Change is coming. pic.twitter.com/3ehSKfaAgZ