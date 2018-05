Nejsem rasista, brání se právník po incidentu v newyorské kavárně

Muž minulý týden vynadal dvěma španělským číšnicím za to, že se mezi sebou nebavily anglicky. "Tohle je Amerika," křičel. "Mají kuráž, přijít tady a žít za mé peníze. Platím za jejich blaho i za to, že tady vůbec mohou být. To nejmenší, co naopak mohou udělat ony, je alespoň mluvit anglicky."

Měl nicméně smůlu, protože celý incident natočil na mobil jeden z hostů a ihned poté umístil na sociální sítě. Zároveň vyzval ostatní, aby video sdíleli. Netrvalo dlouho a lidé na Twitteru si hrubiána pořádně "podali".

Who this this bigot in Midtown Manhattan? What's his name?



Please share this.



Here he is harassing & insulting two women for speaking Spanish…TO EACH OTHER in the middle of Manhattan.



Trump has empowered ugly white people like this to say whatever they feel like saying. pic.twitter.com/WbHlet6H7c