Podle vlastních slov měl jen štěstí. Nejstarší muž na světě v rozhovoru pro Guinessovu knihu rekordů vypověděl, že nemá žádné speciální rady pro dlouhý život. Ví jen, že v mládí byl docela aktivní a hodně chodil.

Narodil se v Liverpoolu 26. srpna 1912. V mládí byl aktivní, měl rád běh, ale neví, jestli to s vysokým věkem má něco společného. Když vypukla první světová válka, byly mu teprve dva roky. V začátcích druhé světové války zase oslavil 27 let. Za války sloužil v britských Royal Army Pay Corps, kde lokalizoval uvízlé vojáky a organizoval zásobování potravinami. Nyní je díky tomu nejenom nejstarším mužem světa, ale také nejstarším žijícím mužským veteránem druhé světové války. Po konci konfliktu pracoval jako účetní pro Shell, než v roce 1972 odešel do důchodu.

Se svou ženou se Angličan seznámil na taneční zábavě ve svém rodném městě a v roce 1942 se vzali. O rok později se jim narodila dcer. Dnes má už čtyři vnoučata a tři pravnoučata. Po 44 letech manželství se stal vdovcem.

Nejstarším mužem na světě je 112letý Angličan:

| Video: Youtube

Poslední roky žije v pečovatelském domě v Southportu. Nejstarším mužem na světě Tinniswooda vyhlásili v dubnu, kdy na této pozici nahradil 114letého Juana Vicenta Péreze Moru. Od svého životního jubilea, sta let, dostává od britského panovníka výroční přání k narozeninám. Dopisy nejdříve dostával od dnes již zesnulé královny Alžběty II., jež byla o 14 let mladší, než byl on.

Dělejte věci jak nejlépe umíte

Věčně se usmívající muž říká, že recept na dlouhověkost nezná. „Proč žiju tak dlouho, netuším. Nenapadá mě žádné zvláštní tajemství. Vůbec se neliším od ostatních. Bud žijete dlouho, nebo krátce a nemůžete s ním nic moc dělat,“ citoval Tinniswooda portál BBC. Dlouhověkost připisuje jednoduše štěstí.

Na otázku, jak se cítí o svých 112. narozeninách, odpověděl, že nijak zvláštně. „Necítím se na ten věk. Nejsem z toho nadšený. Asi proto jsem takového věku dosáhl. Prostě ho beru po svém, jako cokoliv jiného,“ řekl podle serveru Daily Sabah.

Nedodržuje ani žádné speciální diety. „Jediné, co jím pravidelně, je porce ryby s hranolky, kterou si dám každý pátek. Jinak jím, co mi tady dají, jako všichni ostatní,“ vypověděl. Kromě ikonického britského jídla ještě miluje další tradiční anglickou záležitost - fotbalový klub FC Liverpool.

Pro všechny má jednu radu. „Když se do něčeho zapojíte, dělejte to nejlépe, jak umíte. Ať už se něco učíte, nebo učíte někoho. Dejte do toho všechno, jinak nemá cenu se tím zabývat,“ řekl.

Rekordman byl ještě o čtyři roky starší

Ač je John Tinniswood současným nejstarším žijícím mužem na světě, do věku zesnulého Jiroemona Kimury z Japonska mu ještě zbývají čtyři roky. Kimura se dožil 116 let a 54 dní a zemřel v roce 2013. Nejstarším žijícím člověkem na světě a současně nejstarší ženou je pak 116letá Japonka Tomiko Itooka.

Ta před několika dny nahradila Španělku Marii Branyasovou, jež zemřela v 117 letech. Rekordmanka všem poradila, ať se vyhýbají nepříjemným lidem, mají dobré rodinné vztahy a více chodí do přírody. Kromě toho uvedla, že ničeho nelitovala ani neměla žádné starosti a byla celý život pozitivní.

Japonka Čijó Mijaková, jež stejně jako Branyasová zemřela v 117 letech, se zase v minulosti svěřila s tím, že miluje japonskou kuchyni a nejvíce suši. O svůj recept na dlouhověkost se podělila i Češka Anna Krbečková, jež v červenci oslavila sto let. Svěřila se, že se snaží zapojovat do řady aktivit, ať už je to jóga, jízda na rotopedu nebo bingo. Kromě toho si procvičuje paměť počítáním a recituje staré básně.