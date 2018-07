Nejste vítáni. Monstra. Schůzku Trumpa s Putinem doprovází protesty

„Trump a Putin jsou dvouhlavé monstrum," stálo na jednom z transparentů. „Jsem absolutně proti politice každého z nich. Pracují dohromady, “ vysvětluje Paulina Pepaola, která jej drží.

„Každý z nich provádí svou otřesnou politiku, těžko říci, kdo je horší,“ říká další z demonstrujících, obchodní ve stavebnictví Tapio Waren.

Nespokojenost ale hlásají i billboardy ve městě. „Pane Putine, vítejte v zemi svobodného tisku,“ hlásá jeden z více než 280 velkých reklamních ploch v angličtině i ruštině. Slogany vyjadřující protest jsou ale i na elektronických tabulích na zastávkách MHD i na letištích.

Průvod mířící na Senátní náměstí vyjádřil nesouhlas například s ruskou anexí Krymu, podporou separatistů na východě Ukrajiny Ruskem či podporou krvavého režimu Bašára Asada v Sýrii. Demonstranti také nesli transparenty na podporu LGBT komunity v Rusku.

"Make human rights great again." @amnesty sign in Helsinki train station.



"Welcome to the land of the free press". Finnish newspaper puts up 300 billboards. (#Finland topped 2018 @RSF_en World Press Freedom Index. US was 45th). #TrumpPutinSummit #TreasonSummit (via @riotwomennn) pic.twitter.com/NKTWMX7Ujq