Největší požár, co pamatují. Hasiči v anglickém Carrbrooku evakuovali už 34 domů

Oheň, který v neděli vypukl poblíž zmíněné vesnice Carrbrook, už údajně podle Daily Express zničil přes osm kilometrů čtverečných, což je zhruba stejná rozloha, jakou disponují například pražské Lipence. Podle hasičů navíc nejsou známky toho, že by požár jakýmkoli způsobem ustupoval.

První signál šířícího se ohně byl zaznamenán v neděli večer, načež se požárníkům podařilo jej alespoň částečně zkorigovat a vytlačit z dosahu obývaných oblastí. Kvůli horka, větru a vyschlé trávě ale měli v pondělí a úterý o dost složitější podmínky, požár se totiž rozšířil i mezi blízké louky a kopce.



Na místě byly nasazeny helikoptéry a k hasičům z Manchesteru se již přidaly i jednotky z Cheshire a Derbyshire. Před mikrofony novinářů se ve středu ráno velitel požárníků Leon Parkes nechal slyšet, že jeho muži čelí „obrovské výzvě“ a „skutečně těžké situaci“.

Dawn over the moors has revealed what we're dealing with…



This morning's view from @gmpolice HQ



Our thoughts are with those affected and @manchesterfire who have worked bravely through the night.



It is going to be a long, hot, smoky day. #Staysafe out there#Moorefires pic.twitter.com/jXH2aATFfE