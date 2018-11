Největší psí jatka v Jižní Koreji končí. Uzavření si vynutili aktivisté

„Dlouhodobě jsme usilovali o uzavření psích jatek Taepyeong prostřednictvím vyšetřování a nátlaku na vládu provincie Kjonggi i radní města Seongnam,“ řekla americké CNN členka organizace Hyunji Kim, podle které šlo o největší a nejbrutálněší ilegální jatka v zemi. „Je to historický moment, doufejme, že přispěje k uzavřený dalších podobných zařízení v zemi.“

Podle informací mezinárodní organizace Humane Society International (HSI) zpracovala jatka Taepyeong každoročně několik stovek tisíc psů, jejichž maso dodávala na nedaleký trh. Zvířata přitom byla zabíjena nehumánními způsoby, zejména pomocí elektrického proudu.

(1/2) BREAKING: We’re in South Korea after the city council of Seongnam asked us & our local partner groups @ekara_org & @animalkorea to help shut down the country’s largest dog slaughterhouse. This closure will prevent any dogs from being slaughtered here in the future. pic.twitter.com/cQgpqTIRZa