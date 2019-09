Ropné pole Abkajk produkuje většinu ropy, kterou Saúdská Arábie vyváží z Perského zálivu. Společnost Saudi Aramco ho označuje za největší ropné pole světa. Abkajk se již dříve stal cílem teroristických útoků.

Drone attacks on two Saudi Aramco factories in Abqaiq and Khurais provinces sparked fires that the state oil company brought under control, the Saudi interior ministry spokesman said. More here: https://t.co/kGN6ZrIosg pic.twitter.com/2IiFRVXUWh