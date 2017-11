Největší sériový vrah v Německu. Ošetřovatel zabil přes sto lidí

AKTUALIZOVÁNO 32 28

Poslanci Pirátů budou znovu hlasovat o podpoře Radka Vondráčka z ANO do čela Sněmovny. Podle předsedy pirátské strany Ivana Bartoše se jim nelíbí, že by byli ve stejném bloku s komunisty a SPD Tomia Okamury. Hnutí ANO podle šéfa jeho frakce Jaroslava Faltýnka trvá na tom, že má kvalitního kandidáta. Řekli to novinářům po dnešní schůzce zástupců obou uskupení ve Sněmovně.