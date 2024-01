Na cestě z Miami ke karibským ostrovům je od soboty obří plavidlo Icon of the Seas, největší výletní loď světa. Její inaugurační plavba je zcela vyprodaná. Kvůli únikům metanu však plavidlo čelí kritice ekologů.

Největší loď na světě Icon of the Seas.

První místo ve světových tabulkách zajistila pro Icon of the Seas už jen její velikost s hrubou tonáži 248 663 tun a délkou téměř 365 metrů. Pojme až 7 600 hostů a 2350 členů posádky, což je jako by na světové oceány vypluly celé Ivančice, Litovel nebo Nové Město na Moravě.

Jak zmínila BBC, cestující si mohou vybrat z více než čtyřiceti barů a restaurací nebo sedmi plaveckých bazénů a šesti tobogánů. CNN poukázala, že loď se může chlubit řadou světových nej ve svém oboru. K jejím prvenstvím patří největší vodní park na moři na ploše 1579 metrů čtverečních, největší plavecký bazén na moři a největší námořní ledová aréna, kde si lidé mohou zabruslit i podívat se na krasobruslařská vystoupení.

Podle znalců může Icon of the Seas přepsat pravidla oboru. „Tato loď zcela nepochybně vznikla jako přímá konkurence pevninských letovisek, zejména těch, které se orientují na rodiny s dětmi,“ řekla CNN šéfredaktora magazínu Cruise Critic Colleen McDanielová.

To ostatně potvrdil i šéf společnosti Royal Caribbean, která loď vlastní, Michael Bayley. „Icon jsme nevytvořili jako protiváhu dalším výletním lodím. Uchází se o zájem cestujících v konkurenci jakékoliv jiné rodinné dovolené kdekoliv na pevnině, od lyžování v Las Vegas po výlet do Grand Canyonu,“ řekl.

Kritika kvůli palivu

Obří plavidlo za dvě miliardy dolarů má ale také své kritiky. Vadí jim, že jako palivo používá zkapalněný zemní plyn (LNG). „Rozhodnutí použít toto palivo je největší klimatická chyba společnosti,“ řekl CNN ředitel námořního programu Mezinárodní rady pro čistou dopravu Bryan Comer.

Jak vysvětlil, LNG tvoří převážně metan, skleníkový plyn, který prvních dvacet let po vypuštění zachycuje osmdesátkrát víc tepla než oxid uhličitý. Z lodi metan uniká zplodinami nedokonalého spalování. Royal Caribbean poukázala, že její nová loď je téměř o čtvrtinu energeticky efektivnější, než současným plavidlům ukládají předpisy.

Na problémy s úniky metanu poukázaly dřívější studie, připomněla BBC. Britská ekologická skupina T&E již loni uvedla, žeprovoz výletních lodí poháněných LNG během tří předchozích let 36krát zvýšil emise metanu v anglickém přístavu Southampton, kam jich připlouvají desítky ročně.

Britská společnost Carnivale provozující dotčené výletní lodě zjištění přímo nekomentovala, obecně ale svá plavidla hájila. „Vědecké poznatky plynoucí z nejvěrohodnější recenzované studie jsou jednoznačné a ukazují, že LNG má celkově mnohem nižší skleníkové emise než konvenční paliva, a to včetně nedokonalého spalování metanu,“ uvedl mluvčí společnosti pro BBC.

Se snad nejznámější výletní lodí všech dob, nešťastným Titanikem se moderní plavidla nedají srovnávat. Poukázala na to společnost Royal Caribbean na svém blogu.

I Titanic byl v roce 1912, kdy ztroskotal, největší lodí na světě. Se svými parametry, délkou 269 metrů a 46 328 brutto registrovaných tun, by se dnes nevešel ani do žebříčku největších čtyřiašedesáti výletních lodí současnosti. Pojal také méně než polovinu počtu cestujících, kteří se vejdou na Icon of The Seas. Zato byl svým způsobem levnější. Jeho stavba stála po přepočtení na dnešní hodnoty asi 400 milionů dolarů, sotva čtvrtinu nákladů na novou největší výletní loď světa.