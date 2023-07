Značka výletních lodí Royal Caribbean International před několika dny ve finské loděnici Meyer Turku dostavěla dosud největší výletní loď na světě. Do karibských vod vypluje v lednu 2024. Na palubě se nachází největší vodní park na moři na planetě, desítky restaurací a 28 různých typů kajut.

Největší výletní loď světa láme rekordy. | Foto: se svolením Royal Carribean International

Chcete si užít akvapark, ale zároveň plout po moři? Žádný problém. Na monstrózní výletní lodi Icon of the Seas si budete moct vyzkoušet šest tobogánů, relaxovat v sedmi bazénech a devíti vířivkách.

Loď společnosti Royal Caribbean International měří 365 metrů na délku a váží přibližně 250 tisíc tun. Při svých cestách bude podle portálu CNN schopna pojmout přibližně 5610 cestujících a také 2350 členů posádky. Cestujícím bude dispozici 28 různých typů ubytování s vícero možnostmi výhledu na oceán na celkově dvaceti patrech. V rekordně velkém vodním parku na palubě si cestující budou moci vyzkoušet například nejvyšší skluzavku na moři či první bazén na moři s barem.

Platící cestující si budou moci užít šest tobogánů, ale také relaxovat v sedmi bazénech a devíti vířivkách.Zdroj: se svolením Royal Carribean International/

Restaurace, bary a tobogány

Kromě toho podle portálu Forbes společnost slibuje 40 restaurací, kaváren, barů a salonků včetně prosklené kupole na vrcholu lodi. Hostům nabídne přes den výhled na oceán a vodopád, v noci se promění na interaktivní vodní divadlo.

V samém středu lodi je podle portálu Global News i čtvrť nazvaná Central Park, ve které bude spousta živých rostlin, živá hudba a bar s šampaňským. Cílem je uspokojit všechny druhy rekreantů, tedy jak mladé rodiny, tak dospělé. Svou trasu bude loď začínat v přístavu v Miami a sedm nocí bude plout mezi různými zastávkami ve východním a západním Karibiku.

Zdroj: se svolením Royal Carribean International

Zatím plavidlo čeká testování, první sadu námořních testů dokončilo 22. června. „Testovali jsme hlavní motory, trup, brzdové systémy, řízení, hladinu hluku a vibrací,“ uvedla v prohlášení společnost. Další testy loď čekají později v tomto roce. Ke flotile Royal Caribbean se podle prezidenta a generálního ředitele Royal Caribbean International Michaele Bayleye připojí 26. října.

Dokonalá rodinná dovolená

Mezi ostatními loděmi v této skupině je Icon of the Seas jediná poháněná zkapalněným zemním plynem a technologií palivových článků, která je součástí přechodu společnosti k čisté energii. Každý den na stavbě plavidla pracovalo asi 2600 dělníků. „Když se podíváte na všechnu energii a čas vynaloženy na stavbu této lodi, je to ohromující,“ uvedl Bayley, který plavbu popsal jako dokonalý způsob rodinné dovolené.

Tvrdá práce nakonec přinesla ovoce. Předprodeje lístků byly rekordní. „Je to nejúspěšnější uvedení nového produktu, jaký jsme kdy měli,“ uvedl Bayley.

Icon of the Seas svou velikostí pokořila rekord jiného plavidla z flotily Royal Caribbean (Wonder of the Seas měří přibližně 362 metrů a pyšní se osmnácti patry). Nynější největší loď na světě je také o 96 metrů delší a deset pater vyšší než Titanik, a dokáže pojmout téměř osm tisíc cestujících, oproti 3 320 cestujícím, což bylo hraniční množství slavné údajně nezničitelné lodi.