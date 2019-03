Trevor zasáhl komunity Numbulwa a Borroloola v Severním teritoriu dnes ráno. Krátce poté, co udeřil na pobřeží, meteorologové snížili jeho stupeň ze čtyř na tři, přesto ale varují, že může být i nadále nebezpečný. Podle předpovědí by mohlo v oblasti napršet během několika dní stejně jako za celý rok.

"Obáváme se bleskových záplav," řekl AFP šéf krizových operací Michael Hebb.

Lidé žijící v oblastech, které se nachází v cestě cyklónu, byli evakuováni do bezpečí ve městech Darwin a Catherine, kde jim byly poskytnuty stany.

Někteří se však obávají, že jejich domovy budou zcela zničeny. "Žijeme tam krátce a náš dům neodolá tak silnému větru, který předpovídají," řekla agentuře AFP Emily Crawfordová, která byla evakuována do Darwinu.

Vítr, déšť a vlnobití

Krizové služby spolu s vojáky rovněž evakuovali obyvatele ostrova Groote Eylandt, který se nachází u severního pobřeží.

Poslední evakuace podobného rozsahu se uskutečnila před cyklónem Tracy v roce 1974. O život tehdy v Darwinu přišlo 49 lidí.

"Všichni místní, se kterými jsem mluvila, tvrdí, že opravdu jde o největší živelnou pohromu za posledních asi 20 let," řekla BBC novinářka stanice ABC Kristy O'Brienová. "Když se podíváte na mapu, tak uvidíte, že (cyklón) zabere celou severní půlku Austrálie… je široký asi 1000 kilometrů," doplnila.

Cyklón Veronica by podle meteorologů měl udeřit na severozápadní pobřeží Austrálie v sobotu odpoledne a neděli ráno. Rovněž se očekává, že ho bude provázet velmi silný vítr, déšť a vlnobití. Obchody s potravinami v důlním městě Port Headland zejí prázdnotou, lidé je vykoupili, aby si udělali zásoby. Starosta města obyvatelé vyzval, aby zabezpečili své domy a pevně přivázali na zahradách vše, co by mohl vítr odnést.