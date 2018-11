Největší živý organismus světa se zmenšuje. Čeští vědci zkoumají proč

Vědci z brněnské Mendelovy univerzity v Brně zkoumají největší a nejtěžší živý organismus na světě, les Pando rostoucí v rezervaci Fishlake National Forest v americkém státě Utah. Jeho hmotnost odborníci odhadují na šest tisíc tun.

Organismus tvoří topol osikovitý, který se rozmnožuje převážně vegetativním způsobem. Pomocí kořenových výmladků dokáže vytvořit malé skupiny stromů, ale i rozsáhlé kolonie.

Les Pando zaujímá plochu 43 hektarů a zahrnuje více než 47 tisíc kořeny vzájemně propojených kmenů. Jeho rozloha se ale snižuje, příčinou chřadnutí je především pastva dobytka, nedostatečná regulace jelenů a nevhodné zásahy ze strany člověka.

„Pando se tak stal symbolem komplexního propojení, konají se zde například setkání potomků původních obyvatel Ameriky, náboženských skupin různých vyznání nebo svatby,“ uvedl Jan Šebesta z Mendelovy univerzity v Brně, který se přímo v USA spolu s dalšími vědci snaží objasnit historii vývoje klonu. Díky popularitě klonu Pando se topol osikovitý stal národním stromem Utahu, slavný les se dostal i na poštovní známky.

Čím dál rychlejší chřadnutí

Na věku lesa se odborníci neshodnou, a to ani řádově. Podle některých je Pando starý několik set let, podle jiných i 80 tisíc let. „Zajímá nás, jak dlouho se klon vyvíjí bez přimíšení dalších dřevin, které se obvykle vyskytují na podobných stanovištích,“ přiblížil jednu z výzkumných otázek Šebesta.

Vědci se spoléhají na metodu pedoantrakologie. Pomocí ní lze získat představu o historickém druhovém složení lesa s časovým údajem získaným radiokarbonovým datováním uhlíků pocházejících ze zbytků dávných požárů získaných z půdy.

„Znalost historie, rozšíření a ekologie klonu Pando by mohla napomoci k efektivní ochraně a obnově tohoto unikátního organismu,“ věří Šebesta. Pando se už totiž není schopen nejen rozšiřovat, ale dokonce ani obnovovat. Jeho rozloha a počty kmenů navíc v posledních letech ubývají čím dál vyšší rychlostí.