Rumeysa, která pochází z Turecka, nikdy dřív letadlem necestovala, protože už jako dítě byla příliš vysoká na to, aby se vešla na běžná sedadla v letadle, píše server Business Insider.

Šest sedadel muselo jít pryč

Nyní má však pomyslnou bránu do světa otevřenou. V září díky své národní letecké společnosti, která na palubě jednoho ze svých letadel odinstalovala šest sedadel a nahradila je speciálně vyrobenými nosítky, odcestovala z Istanbulu do San Francisca.

Po přistání v Kalifornii a absolvování dvanáctihodinového letu na Instagramu napsala: „Bezchybná cesta od začátku do konce… byla to moje první cesta letadlem, ale určitě ne poslední… srdečně děkuji každému, kdo byl její součástí.“

Čtyřiadvacetiletá advokátka, výzkumnice a front-end vývojářka podle deníku MailOnline odcestovala do San Francisca, aby zde rozvíjela svou kariéru v oblasti vývoje softwaru, ale rozhodla se také, že zde bude spolupracovat s Guinnessovou knihovnou rekordů na propagaci různých akcí.

Od nejvyšší teenagerky k nejvyšší ženě světa



Když minulý měsíc přebírala certifikát Guinnessova světového rekordu za nejvyšší žijící ženu světa, řekla: „Každou nevýhodu lze proměnit ve výhodu pro sebe, takže se přijměte takoví, jací jste, uvědomte si svůj potenciál a snažte se ze sebe vydat to nejlepší.“

Rumeysa dosáhla světového rekordu již podruhé. V roce 2014 totiž byla vyhlášena nejvyšší žijící teenagerkou. Od té doby využívá svou popularitu k obhajobě ostatních lidí se vzácnými onemocněními.

„Být jiný není tak špatné, jak si myslíte. Může vám to přinést nečekaný úspěch,“ řekla Rumeysa Gelgiová novinářům minulý měsíc a dodala: „Osobně si myslím, že odlišnosti a další vlastnosti, které se zdají být nevýhodou, se mohou změnit ve výhodu, pokud o to stojíte a vyvinete pro to úsilí. Přesně to jsem udělala.“

Její odhodlání a smysl pro dobrou věc ocenil také šéfredaktor Guinessovy knihy rekordů Craig Glenday, který řekl: „Je mi ctí přivítat Rumeysu zpět v knize rekordů. Její nezdolný duch a hrdost na to, že vyčnívá z davu, jsou inspirací.“

Nejvyšší muž světa, Sultan Kosen, je rovněž Turek - v roce 2018 mu bylo naměřeno 251 cm. Gelgiová říká, že doufá, že se s ním jednoho dne setká osobně.

Rumeysa také překonala rekordy v délce prstu u žijící ženy, nejdelších rukou i nejdelších zad u žijící ženy.

Nejvyšší ženou, která kdy žila, byla Číňanka Zeng Jinlian, které před její smrtí v roce 1982 naměřili 246,3 centimetrů.

Kdo je Rumeysa Gelgiová, nejvyšší žena světa?

Je advokátkou, výzkumnicí a veřejnou řečnicí. Je také vášnivou čtenářkou kriminálních románů. Ale je to především mladá žena, která s odvahou a nekonečným úsilím nahlas mluví o vzácném onemocnění, kterým Weaverův syndrom je.

Celosvětově je Rumeysa 27. diagnostikovaným případěm tohoto onemocnění v historii a v Turecku je jediná. V současné době je její zdravotní stav stabilizovaný a k fyzioterapii přidává pravidelné plavání na posílení svalů.

V roce 2016 dokončila střední školu, ačkoli její vzdělávací proces byl vzhledem k jejímu vzrůstu neobvyklý. „Nikdy jsem osobně nechodila do školy, ale dokončila jsem školu prostřednictvím domácího vzdělávání,“ píše na svých webových stránkách.

„Během koroanvirové karantény v roce 2020 jsem začala studovat vývoj webových aplikací, protože práce v technickém průmyslu byla mým dětským snem. Nyní jsem ambiciózní samouk, front-endový vývojář, který má dva profesionální certifikáty ze dvou různých světových institutů.“

Ve volném čase je Rumeysa zvídavá mladá žena, která ráda poznává památky a nová místa. A když zrovna není hlasatelkou body positivity nebo nepracuje v oblasti techniky, ráda tráví čas se svou rodinou a sourozenci.

Co je Weaverův syndrom?

Velkou část svého života věnuje Rumeysa zvyšování povědomí o onemocnění, které způsobuje její pozoruhodnou výšku: Weaverův syndrom (nazývaný také WS).

Toto vzácné genetické onemocnění je často dědičné povahy a je způsobeno mutacemi a špatnou funkcí genu EZH2 - ten řídí mnoho aspektů správné funkce jiných genů, což vysvětluje, proč Weaverův syndrom ovlivňuje několik oblastí těla. Jedním z jeho bezprostředních projevů je zrychlený růst a zvýšené stáří kostí.

Syndrom lze často zpozorovat již v prenatálním stádiu.