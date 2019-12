Na novozélandském ostrůvku White Island, kde zemřelo při pondělní erupci sopky nejméně pět lidí, hrozí další výbuch. Místní policie se proto dnes bude zatím snažit mapovat situaci pomocí dronů. Na tiskové konferenci také uvedla, že osm pohřešovaných po erupci sopky je zřejmě mrtvých. V nemocnicích je 31 zraněných, z toho 27 má popáleniny na více než 30 procentech těla. Ze 47 lidí, kteří byli v době výbuchu na ostrově, bylo 24 Australanů, oznámily místní úřady.

Erupce sopky na novozélandském ostrůvku White Island. | Foto: ČTK

"Ne všichni pacienti s popáleninami přežijí," řekl novinářům podle deníku The Guardian lékař Pete Watson. "Většina utrpěla popáleniny na více než 30 procentech těla, mnozí mají problémy s dýcháním a poškozené plíce," dodal Watson. Zranění jsou ve věku od 13 do 72 let a umístěni byli do nemocnic na Novém Zélandě, někteří budou převezeni do Austrálie.