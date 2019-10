Policisté útočníka zneškodnili a převezli do vazby. Muž vtrhnul do kavárny Starbucks, kde oběti pobodal náhodně. Podle svědků měl zatčený muž kolem čtyřiceti let. Celou akci začala vyšetřovat protiteroristická jednotka.

David Allison, ředitel obchodního centra Arndale poskytl vyjádření pro tisk: „V našem středisku Arndale Manchester dnes ráno došlo k závažnému incidentu. Celý obchodní dům byl evakuován, na místě je policie a celou věc prošetřuje. Další komentář nemůžeme poskytnout, s vyšetřovateli budeme plně spolupracovat,“ sdělil.

Massive emergency service response to multiple stabbing at Manchester’s Arndale Centre. Paramedics have just brought two people out on stretchers. Armed police are everywhere. pic.twitter.com/Gx47mPBfHl