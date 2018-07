Nekončím, tvrdí stále šéfka nejvyššího soudu Polska. Končíte, oponuje ministr

Polský ministr spravedlnosti trvá na tom, že předsedkyně nejvyššího soudu Polska Malgorzata Gersdorfová ve své funkci podle zákona skončila. Gersdorfová ale nový zákon označuje za protiústavní a odmítá se jím řídit.

Pětašedesátiletá Malgorzata Gersdorfová trvá na tom, že polská ústava (článek 183 odstavec 3) stanoví délku mandátu předsedy nejvyššího soudu na šest let a že je nadřazena novému zákonu, který snížil soudcům nejvyššího soudu věkovou hranici pro odchod do důchodu ze 70 na 65 let. Tento zákon, jenž prosadila vládní strana Právo a spravedlnost, vstoupil v platnost v úterý 3. července a vláda ho okamžitě využila k tomu, aby poslala předsedkyni nejvyššího soudu do penze. Ta se však tímto pokynem odmítla řídit a ve středu i ve čtvrtek přišla normálně do práce. Před budovou nejvyššího soudu ji vítaly tisíce příznivců, kteří zde demonstrovali proti justiční reformě.

Pravicový ministr spravedlnosti Zbigniew Ziobro ale trvá na tom, že Gersdorfová ve funkci skončila a odvolává se pro změnu na článek 180 odstavec 4 polské ústavy, podle nějž věkovou hranici pro odchod soudců do důchodu určuje legislativa.

"Ústava jasně říká, že o tom, zda někdo půjde do důchodu, nebo ne, rozhoduje obecné právo. Podle ústavy tedy paní Gersdorfová odešla do penze, protože překročila věkovou hranici 65 let," uvedl ve čtvrtek Ziobro ve státním vysílání polského rozhlasu. Informuje o tom agentura AFP.

Dodal také, že Gersdorfová nepodala vůči novému zákonu žádnou stížnost k polskému Ústavnímu soudu. "To je jediný orgán, který byl mohl rozhodnout, zda je nová norma v souladu s ústavou, či nikoli, řekl polský ministr spravedlnosti. Kritici justiční reformy ale podezřívají soudce Ústavního soudu z toho, že jdou vládnoucí straně Právo a spravedlnost na ruku.

Kvůli novele zákona o nejvyšším soudu nyní Polsko čelí i žalobě ze strany Evropské unie, který by mohla skončit až před Soudním dvorem Evropy. Brusel také aktivoval už loni v prosinci vůči Polsku článek sedm Lisabonské smlouvy, podle nějž by v případě jednomyslné shody všech 27 zemí EU hrozilo Polsku pozastavení hlasovacích práv v Radě EU. Spřízněná maďarská vláda však okamžitě avizovala, že proti Polsku hlasovat nebude.

Proti soudním reformám demonstrovaly v uplynulých dnech v Polsku desetitisíce občanů. Protestů se účastní mimo jiné někdejší předák hnutí Solidarita Lech Walesa, který byl i mezi včerejšími demonstranty u nejvyššího soudu.