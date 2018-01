Občanství dostane 1,8 milionu imigrantů, ale zeď postavit chci, žádá Trump

Imigranti, kteří na území USA vstoupili ilegálně, by mohli získat americké občanství. Nový návrh amerického prezidenta Donalda Trumpa by se dotkl 1,8 milionu lidí. Tyto osoby zatím chránil program Daca, kvůli jehož zrušení Kongres minulý týden neschválil americký rozpočet. Má to ale jeden háček. Trump výměnou za to od Kongresu požaduje 25 miliard dolarů (575 miliard korun) na stavbu zdi na hranicích s Mexikem.

Informace vyšla na světlo světa ve čtvrtek večer po konferenčním telefonátu mezi úředníkem Bílého domu Stephenem Millerem a republikány. Informoval o tom server BBC. Plán se přímo dotkne 700 tisíc lidí, kterým se ve Spojených státech přezdívá Snílci. Tito lidé na americké území vstoupili ilegálně jako děti a jsou zatím chránění od deportací programem známým jako Daca, který schválil bývalý prezident Barack Obama. Zbylých 1,1 milionu lidí zatím nepožádalo o ochranu z programu Daca, ale měli by na něj rovněž nárok. Občanství mohou přistěhovalci získat za 10 až 12 let, pokud budou pracovat a nespáchají žádný zločin. ČTĚTE TAKÉ: Trump úřaduje přesně rok. Uspěl s daňovou reformou, rozhádal si Evropu Návrh ale počítá s omezením takzvané řetězové migrace, díky níž mohla vízum získat celá rozšířená rodina. Teď by na něj měli nárok jen manžel či manželka nebo děti. Skončí také loterie, díky které se do země každý rok dostane náhodných 50 tisíc lidí z celého světa. Zeď nás neochrání Republikánský senátor Tom Cotton, který proti migrační politice vždy tvrdě vystupoval, plán přivítal. „Prezidentský návrh je velkorysý a humánní a přitom zodpovědný,“ uvedl senátor za Arkansas, Nepotěšil ale demokraty. „Snílci nesmí být rukojmími prezidentovy křižácké výpravy. Američtí daňoví poplatníci by neměli vyhazovat své peníze na stavbu neúčinné zdi,“ reagoval demokratický senátor Dick Durbin. ČTĚTE TAKÉ: Trump v Davosu: Malou verzi americké ambasády v Jeruzalémě otevřeme příští rok Trump plán Daca v září zrušil a dal kongresu čas do března, aby přišel s novým návrhem. Prezident veškeré jiné návrhy zatím odmítl. Kvůli tomu Kongrest minulý víkend neschválil státní rozpočet. Takzvaný shutdown nastal díky tomu, že demokraté požadovali obnovení programu Daca a republikáni jej nechtěli podpořit. V případě úplného zrušení programu Daca by musel být z USA 700 tisíc lidí vyhoštěno. Podle komentátora Marka Twaina nečitelný Trump své pozice rychle mění. „Jeden den přijme nějaký návrh Kongresu, později ale řekne, že jej podpoří jen výměnou za stavbu zdi,“ vysvětluje prezidentskou strategii. ČTĚTE TAKÉ: Americký shutdown končí. Demokraté odhlasují další financování vlády do 8. února ČTĚTE TAKÉ: Senátoři USA se nedohodli. Země nemá rozpočet, úřady jsou bez peněz

Autor: Pavel Kopecký