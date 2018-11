Nemám důvod slyšet záznam vraždy saúdskoarabského novináře, prohlásil Trump

Americký prezident Donald Trump si nehodlá poslechnout audiozáznam zachycující vraždu saúdskoarabského novináře Džamála Chášukdžího. Záznam Spojeným státům a dalším zemím poskytlo Turecko. Chášukdží byl zabit začátkem října na saúdskoarabském konzulátu v tureckém Istanbulu a jeho tělo se dosud nenašlo.

Trump v rozhovoru, který byl vysílaný v neděli, jasně prohlásil, že ani zvukový záznam by nijak neovlivnil jeho reakci na zabití saúdskoarabského novináře.

„Je to páska plná utrpení, je to hrozné. Byl jsem o případu plně informován, ale nemám žádný důvod to slyšet,“ řekl prezident v rozhovoru, který vysílala televize Fox News. „Vím o všem, co na záznamu bylo, aniž bych to musel slyšet,“ dodal.

Americká Ústřední zpravodajská služba (CIA) přitom dospěla k závěru, že vraždu na saúdskoarabském konzulátu v Istanbulu nařídil samotný saúdský korunní princ Muhammad bin Salmán, který pouštnímu království de facto vládne. Někteří američtí představitelé, kteří jsou obeznámeni s případem, však opatrně upozorňují, že i když je zapojení korunního prince do této smrti pravděpodobné, stále existují otázky o tom, jakou roli v ní skutečně hrál.

Trump k tomu v rozhovoru poznamenal, že korunní princ opakovaně popřel, že by byl do vraždy na konzulátu zapojený. „Bude to opravdu někdo vědět?“ podotkl Trump. „Současně máme spojence a já si chci tohoto spojence, který je v mnoha ohledech velice dobrý, udržet,“ dodal.

Republikánský člen zpravodajské komise Senátu k tomu řekl, že dosud neexistuje „jakákoliv zbraň“, která by spojila korunního prince se zabitím. Roy Blunt, senátor za Missouri, který obdržel důvěrnou zprávu tajné služby o této záležitosti, naopak televizi ABC řekl, že je „obtížné si představit“, že by korunní princ o tomto zabití nevěděl.

Dále řekl, že Kongres a Trumpova administrativa očekávají finální verzi vyšetřovací zprávy v příštích dvou dnech. USA musí mít podle jeho slov jasno, pokud jde o důsledky sankcí vzhledem ke strategické roli Saúdské Arábie na Blízkém východě.

Trump již dříve označil vraždu novináře za zpackanou operaci, která byla provedena velice špatně. Současně však odmítl výzvy k zastavení prodeje zbraní do Saúdské Arábie a jen velice neochotně kritizoval saúdské vládce. Trump považuje Saúdy za životně důležité spojence v agendě Blízkého východu.

Členové Kongresu však Trumpa tlačí k tvrdší reakci. Administrativa minulý týden uvalila sankce na 17 saúdskoarabských úředníků za údajnou roli ve smrti novináře. Američtí zákonodárci však administrativu vyzvali, aby omezila prodej zbraní do Saúdské Arábie nebo přijala další drsnější represivní opatření.

Německo zakázalo vývoz zbraní a potrestalo 18 lidí

O úplném zastavení vývozu zbraní a dalšího vojenského materiálu do Saúdské Arábie naproti tomu v pondělí rozhodla německá vláda. Informoval o tom na svém webu německý týdeník Focus. Německé ministerstvo hospodářství v pondělí uvedlo, že realizovány nebudou ani dříve schválené dodávky.

Německý ministr zahraničí navíc oznámil, že Berlín zakázal vstup do Schengenského prostoru osmnácti saúdskoarabským představitelům, o nichž se domnívá, že jsou spojeni s Chášukdžího smrtí. Heiko Maas v pondělí řekl, že Berlín tento krok úzce koordinoval s Francií, která je rovněž součástí Schengenského prostoru, a s Velkou Británií, která v něm není. Uvedl, že 18 Saúdských Arabů je „pravděpodobně spojeno s tímto zločinem“. Neposkytl však žádné další informace a nezveřejnil ani jejich jména.